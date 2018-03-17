Prefeitura quer manter projeto original de Parque Tecnológico em Vitória

Área em Goiabeiras onde deve ser construído o Parque Tecnológico da Capital Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória quer que o uso da área destinada ao Parque Tecnológico, na Região de Goiabeiras, seja exclusivo para as empresas. O esforço para manter a proposta original começou ontem, com o convencimento dos vereadores que vão participar da votação, como relatou o secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Fabrício Gandini.

A medida aconteceu no dia em que reportagem de A GAZETA informou que os empresários do setor de tecnologia, interessados em investir na área, estavam abandonando o projeto.

O motivo decorre de uma demanda apresentada ao projeto, na Câmara, que prevê que a área seja de uso misto, ou seja, partilhada entre residências e empresas. Se for uso misto, não temos interesse. Perde o foco, informou à reportagem Luciano Raizer, que preside o sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo).

Para o secretário Gandini, não há dúvidas da importância da criação do parque não só para Vitória, mas também para o Estado, já que será o primeiro. Uma decisão errada pode interferir no futuro econômico da cidade, o que seria um desastre, já que não temos muitas alternativas, assinalou.

Ele destacou que os interesses da cidade precisam prevalecer. Há os interesses da comunidade e os do dono do terreno, mas temos que pensar em Vitória. Estamos falando de um investimento que tem alta relevância para a cidade e para o Estado, com atração de empresas, geração de renda e de empregos, assinala o secretário.

Os investimentos que estão sendo feitos na região, com a construção do Centro de Inovação, pelo município, chegam a quase R$ 10 milhões. Um total de R$ 5,4 milhões refere-se a obra que está sendo executada e que deve ser concluída até dezembro do próximo ano. E há ainda outros R$ 4 milhões destinados a equipar o espaço. Sem contar os investimento que vão ser feitos pelas empresas, acrescentou o secretário.

CONVERSAS

Gandini explicou que as conversas com os vereadores foram iniciadas na manhã de ontem. O objetivo é mostrar para cada um dos parlamentares que vai participar da votação do projeto, no próximo dia 27, a importância de se garantir este tipo de investimento. Vamos conversar com cada vereador, disse, pontuando que o trabalho vai se intensificar nos próximos dias.