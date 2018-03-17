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Em Goiabeiras

Prefeitura quer manter projeto original de Parque Tecnológico em Vitória

Gestão municipal faz esforço para defender proposta de uso para empresas de tecnologia

Publicado em 17 de Março de 2018 às 01:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 01:17
Área em Goiabeiras onde deve ser construído o Parque Tecnológico da Capital Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Vitória quer que o uso da área destinada ao Parque Tecnológico, na Região de Goiabeiras, seja exclusivo para as empresas. O esforço para manter a proposta original começou ontem, com o convencimento dos vereadores que vão participar da votação, como relatou o secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Fabrício Gandini.
A medida aconteceu no dia em que reportagem de A GAZETA informou que os empresários do setor de tecnologia, interessados em investir na área, estavam abandonando o projeto.
O motivo decorre de uma demanda apresentada ao projeto, na Câmara, que prevê que a área seja de uso misto, ou seja, partilhada entre residências e empresas. Se for uso misto, não temos interesse. Perde o foco, informou à reportagem Luciano Raizer, que preside o sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo).
Para o secretário Gandini, não há dúvidas da importância da criação do parque não só para Vitória, mas também para o Estado, já que será o primeiro. Uma decisão errada pode interferir no futuro econômico da cidade, o que seria um desastre, já que não temos muitas alternativas, assinalou.
Ele destacou que os interesses da cidade precisam prevalecer. Há os interesses da comunidade e os do dono do terreno, mas temos que pensar em Vitória. Estamos falando de um investimento que tem alta relevância para a cidade e para o Estado, com atração de empresas, geração de renda e de empregos, assinala o secretário.
Os investimentos que estão sendo feitos na região, com a construção do Centro de Inovação, pelo município, chegam a quase R$ 10 milhões. Um total de R$ 5,4 milhões refere-se a obra que está sendo executada e que deve ser concluída até dezembro do próximo ano. E há ainda outros R$ 4 milhões destinados a equipar o espaço. Sem contar os investimento que vão ser feitos pelas empresas, acrescentou o secretário.
CONVERSAS
Gandini explicou que as conversas com os vereadores foram iniciadas na manhã de ontem. O objetivo é mostrar para cada um dos parlamentares que vai participar da votação do projeto, no próximo dia 27, a importância de se garantir este tipo de investimento. Vamos conversar com cada vereador, disse, pontuando que o trabalho vai se intensificar nos próximos dias.
O município, inclusive, já prepara uma legislação específica para a região, garantindo vantagens e benefícios para as empresas que vão se instalar no local. Mas para isto precisamos assegurar a instalação do parque tecnológico em Vitória, desabafa o secretário Gandini.

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