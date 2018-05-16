Prefeitura nega falta de material em unidade de saúde de Cariacica

Secretária de saúde de Cariacica nega que falte materiais básicos na unidade de saúde de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A prefeitura de Cariacica negou que falte materiais básicos para atendimento na Unidade Básica de Saúde de Jardim América, em Cariacica. Segundo a secretária municipal de Saúde, Stéfane Legran Vilaça Macedo, todos os materiais são solicitados no almoxarifado da secretaria e não houve registro de falta. Nesta terça-feira (15), os problemas da unidade de saúde foram denunciados após o médico Aurédio José Gomes , que atende no local, se revoltar e quebrar cadeiras e gavetas.

Médicos e pacientes denunciaram que não há termômetro, material para aferir a pressão, rebaixador de língua ou estetoscópio. Além disso, falta maca para diagnosticar os pacientes e água para esterilizar os equipamentos. Stéfane, por sua vez, alega que não há registro de falta de material.

Todo o estoque que temos atendeu ao que foi pedido pela unidade de saúde. Precisamos apurar o que aconteceu. Tenho documentos comprovando. A rotina é: o médico solicita o material, a supervisora vai e pede ao almoxarifado. Ela que tem que gerenciar, mas não houve registro de falta, declarou.

Segundo a secretária, o único problema que realmente é confirmado pela prefeitura é a falta de água, em alguns momentos, e a falta de macas. No caso da água, ela disse que a Cesan fez uma obra recente na região e reduziu a pressão da água, algo que está sendo resolvido, de acordo com ela. Quando falta água, um carro-pipa é direcionado para a unidade de saúde.

Para o caso das macas ela garantiu que existe um processo de licitação em aberto e que haverá substituição de equipamentos no município, em todas as unidades de saúde. Já chegaram vários materiais, mas macas ainda vão chegar. Alguns itens ainda temos que abastecer e outros estão na fase de entrega do fornecedor, explicou.

OBRAS NA UNIDADE

Um dos problemas na unidade é a própria estrutura do local. De acordo com ela, a unidade é antiga e hoje precisa de uma nova estrutura. A obra está avaliada em R$ 1,5 milhão. Nós decidimos manter o funcionamento com as obras para não prejudicar a população. Para a época em que foi construída, a unidade era ideal e moderna, explica.

O médico Aurédio José Couto, de 71 anos, foi afastado das atividades na unidade de saúde. Segundo a secretária, todos os pacientes que eram direcionados para ele serão atendidos por outro profissional e ninguém será prejudicado.

CESAN