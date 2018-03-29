Prefeitura já investiu quase R$ 10 milhões no Parque Tecnológico

Terreno onde deve ser instalado o Parque Tecnológico de Vitória, em Goiabeiras Crédito: Carlos Alberto Silva

Com a aprovação da emenda que permite o uso misto da área do Parque Tecnológico com lojas e casas, além de empresas, na região de Goiabeiras, em Vitória, somada à intenção dos empresários de não mais se instalarem na Capital, resta a dúvida sobre o destino do Centro de Inovação  uma espécie de administração do parque. O prédio já começou a ser construído e estão previstos investimentos de quase R$ 10 milhões no local.

Segundo o empresário Marcos Martins, com o uso misto e sem o apoio das empresas, o Centro de Inovação corre o risco de perder sua função principal. Vai se transformar em uma nova Fábrica de Ideias, que tem suas iniciativas, mas infelizmente não vai conseguir cumprir o papel de desenvolver a área do Parque Tecnológico. Vai ficar muito mais difícil para a prefeitura atrair as empresas, afirma.

Dos R$ 10 milhões já investidos, R$ 5,4 milhões referem-se a obra que está sendo executada e que deve ser concluída até dezembro do ano que vem. E há ainda outros R$ 4 milhões destinados a equipar o espaço, obtidos pela Prefeitura de Vitória por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal.

Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), Luciano Raizer, o Parque Tecnológico necessita do Centro de Inovação para criar um ambiente propício para a implantação das empresas. É um local que dará apoio para a criação de startups, servirá para promover eventos, encontros e capacitações, explica.

É ao redor desse centro, que também englobará iniciativas de pesquisa, que as empresas de tecnologia pretendiam se instalar. No entanto, a possibilidade de implantação de casas, comércios e serviços no local, desanimou os empresários.

Segundo a Prefeitura de Vitória, mesmo com a emenda para uso misto no novo Plano Diretor Urbano (PDU, aprovada na Câmara de Vitória na terça-feira), a Zona do Parque Tecnológico está mantida, e, com ela, o Centro de Inovação.

Isso não muda. O Centro de Inovação está bem posicionado e é um instrumento de fomento da indústria criativa e de inovação, afirma a Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

Ela esclarece que não há previsão para qualquer mudança no local. É um prédio do poder público que chega como um prédio-âncora para o Parque Tecnológico. Este continua sendo previsto na nossa lei, explica.

Segundo a secretária, o Parque Tecnológico ainda não tem o futuro determinado. Estamos em processo de construção do PDU. Apenas uma etapa, que foi a aprovação no Legislativo, foi cumprida, conclui.

Após a votação da última terça-feira, o texto do PDU, já com as emendas aprovadas, será enviado ao prefeito Luciano Rezende. Ele pode aceitar ou vetar o texto da lei. Em caso de veto, o texto deverá novamente ser votado na Câmara.

AINDA NÃO HÁ LOCAL FORA DE VITÓRIA

As empresas capixabas que não quiserem mais se instalar no Parque Tecnológico, em Vitória, também não terão boas alternativas nos municípios vizinhos. A avaliação é do presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), Luciano Raizer.

Nenhum deles tem ainda um projeto de um parque ou um centro de inovação que possa absorver as empresas agora. Nenhuma outra prefeitura tem essa estrutura ainda, afirma Raizer.

Ele completa dizendo que em Vila Velha, Serra e Cariacica, o que existem são iniciativas, que podem demorar anos até serem concretizadas. Se a empresa tiver oportunidade de crescer, ela não vai esperar ninguém. Nem prefeitura, nem câmara. É uma característica do nosso negócio, relata.

Raizer acredita que, quem quiser expandir, deve procurar os Estados vizinhos como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, onde Parques Tecnológicos já são estruturas consolidadas e amadurecidas.

TERRENOS

Mesmo assim, ao que parece, não faltarão espaço para parques tecnológicos nos muncípíos vizinhos. Em Vila Velha, por exemplo, a família Pignaton já colocou 200 mil m2 a disposição da prefeitura.

Segundo o ambientalista Eduardo Pignaton, o município vai prever uma área de instalação de um parque tecnológico no próximo Plano Diretor Municipal (PDM), que ainda está em elaboração. Ele afirma que o terreno, às margens da Rodovia do Sol, vai custar cinco vezes mais barato que o terreno da família Dadalto, em Vitória. A prefeitura tem que discutir, temos que pensar no futuro, afirma.

Outro local com espaço de sobra é a Serra. Se Vitória não tiver condições, nós estamos preparados, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Paulo Menegueli.

Ele acredita, no enatanto que a prefeitura e Vítória vai conseguir resolver o impasse politicamente.

Para o presidente do Sindinfo, o terreno é apenas uma parte da estrutura necessária para a implantação de um parque tecnológico. O que atrai as empresas de tecnologia não é o tamanho do terreno, é o fato de estar junto com outras e centros de pesquisa em um ambiente que favoreça a colaboração. Só fazer um bairro industrial não vai atrair ninguém, explica.