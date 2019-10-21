Uma mancha amarelada na lagoa do bairro Sol Nascente, em Guarapari, está sendo investigada pela Prefeitura da cidade, que recebeu a denúncia de que jogaram resíduos químicos no local. As imagens, feitas por um internauta de A Gazeta, mostram uma parte grande da lagoa com a água suja.
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Acionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) afirmou que esteve no local para verificar a denúncia de lançamento de resíduos químicos, e identificou que se trata de uma mancha amarela, não sendo constatado odores significativos que possam caracterizar ou lembrar de algum produto ou efluente de processo químico.
"A mancha tem sua densidade menor do que a da água e, por este motivo, está flutuante no local. Em primeira análise não foi identificado o ponto de lançamento direto de efluentes", afirmou em nota.
Prefeitura investiga mancha amarela em lagoa de Guarapari
A secretaria afirmou, ainda, que foram coletadas amostras que serão submetidas à análise laboratorial objetivando descobrir se essa mancha tem ligação ou não com algum produto específico.
A Semag diz que também será realizada vistoria dos empreendimentos do entorno, com potencial geração de efluentes, ou seja, que podem despejar algum produto na lagoa.