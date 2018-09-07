Prefeitura interrompe Baile do Mandela em Vila Velha

Ação da prefeitura impede a realização de baile funk clandestino em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

Uma operação da Prefeitura de Vila Velha impediu, na madrugada dessa quinta-feira (6), a realização do Baile do QG, uma festa clandestina conhecida como Mandela, no bairro Primeiro de Maio. A ação de fiscalização também foi realizada em outros dois estabelecimentos nos bairros de Sagrada Família e Dom Joao Batista, que foram autuados por funcionamento irregular.

A festa clandestina do bairro Primeiro de Maio estava prestes a começar, com uma estrutura de som de mais de 3 mil watts de potência, quatro contentores de 300 litros lotados de cerveja, energéticos, refrigerantes e água, além de sete caixas de bebidas alcoólicas. O material foi todo apreendido pela fiscalização. O baile chega a reunir 1,5 mil pessoas nos finais de semana.

Durante a operação, a equipe de fiscalização e policiais também estiveram em um estabelecimento em Dom João Batista, onde foram lavrados dois autos de infração por não ter alvará de funcionamento e sanitários, além de quatro notificações para adequações e regularização, incluindo uma barraca do lado de fora do estabelecimento. Os fiscais de Meio Ambiente interditaram o som do local.

Ação da prefeitura impede a realização de baile funk clandestino em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

Aqui é barra pesada. As pessoas que trabalham ficam reféns dessa situação, disse um morador que não quis se identificar ao se referir ao som alto e ao tráfico de drogas no local.

No bairro de Sagrada Família, os fiscais também autuaram outro estabelecimento por apresentar alvará de funcionamento e sanitário vencidos, além de lavrarem quatro notificações para a regularização do som, das condições sanitárias e da autorização para o funcionamento. Fiscais do Meio Ambiente também interditaram o som do bar por ser utilizado para realização de bailes funk ao redor do estabelecimento.

Esses locais são sempre problemáticos, principalmente o de Primeiro de Maio, por causa do tráfico de drogas e a posse de armas, disse o tenente Loureiro do 4ª Batalhão da PM, que coordenou a operação policial. Nós vamos continuar realizando ações conjuntas de fiscalização para mitigar a violência no nosso município, disse o secretário de Defesa Social e Transito, Oberacy Emmerich Junior.