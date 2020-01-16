Prefeitura faz mutirão no Terminal de Laranjeiras para matricular alunos

Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Caíque Verli | CBN

A Secretaria Municipal de Educação da Serra (Sedu) vai realizar nesta sexta-feira (17) mutirão para cadastro de matrículas no Terminal de Laranjeiras, na Serra. A ação é voltada para crianças de 4 e 5 anos que estejam fora dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), adolescentes que não estão matriculados nas escolas de Ensino Fundamental e para adultos desperiodizados, ou seja, que estão fora do período regular nas escolas ou que pararam de estudar.

Na próxima semana, a ação continua na quarta-feira, dia 22, na 1º Igreja Batista de Balneários de Carapebus e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Belvedere, das 8 às 16 horas. Para realizar o cadastro é importante apresentar documento com foto ou certidão de nascimento e comprovante de residência.

A Serra é a maior rede de ensino público do Estado. Em 2019, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) contou com, aproximadamente, 2 mil alunos. Em 2020, segundo o secretário de Educação, Gelson Junquilho, a expectativa é aumentar esse quantitativo. As oportunidades estão abertas tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais.

Junquilho também informou que a Serra matriculou 43.956 alunos no Ensino Fundamental (Emefs) e 21.481 alunos da Educação Infantil (CMEIs), em 2019. Neste primeiro semestre vamos ampliar ainda mais a nossa rede, com a entrega de duas novas supercreches em Central Carapina e Vista da Serra II. Também será entregue a EMEF Divinópolis, que será inaugurada com a proposta de extensão de carga horária, adiantou Junquilho.

O secretário da pasta pediu para que pais e alunos fiquem atentos ao cronograma. Fique atento ao nosso cronograma e não deixe de fazer a sua matrícula ou a de seu filho. Ou ainda, aproveite essa facilidade para motivar aquele amigo ou parente que está afastado do estudo a retornar para a escola, incentivou.

CRONOGRAMA

17/01 (sexta-feira) Local: Terminal de Laranjeiras (avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Res. Laranjeiras)

Horário: 15 às 20h



22/01 (quarta-feira) Local: EMEF Belvedere (rua Ecoporanga, 24, Belvedere)

Horário: 08 às 16h

