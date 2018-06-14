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Linhares

Prefeitura é condenada a indenizar criança que caiu em bueiro no ES

Segundo o processo, a criança andava em uma via pública quando caiu em um bueiro aberto e se machucou. Justiça fixou indenização em R$ 10 mil

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 21:15
Crédito: Panget | Pixabay
A Prefeitura de Linhares terá de pagar indenização a uma família da cidade após um menino cair em um bueiro aberto. A criança andava em uma via pública quando caiu no bueiro, que estava sem a tampa, e se machucou. O garoto precisou ser internado por causa dos ferimentos.
Segundo o processo, o menino foi levado ao Hospital Geral de Linhares (HGL) após se machucar na queda. No entanto, não foi possível fechar as lesões sofridas por ele por causa dos riscos de uma possível infecção.
Em sua defesa, a prefeitura alegou que não havia provas suficientes que comprovassem a queda da criança no local. Porém, fotos do bueiro aberto foram anexadas ao processo e comprovaram o problema. De acordo com o processo, havia até ferragens expostas no lugar.
Com isso, o juiz da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares reforçou que é obrigação do município realizar a devida fiscalização das vias públicas da região. Ele entendeu que cabe à prefeitura responder pelos danos decorrentes da sua omissão e a condenou a pagar uma indenização de R$ 10 mil à criança e seus pais.
A Procuradoria-Geral de Linhares informou que a prefeitura ainda não foi notificada da decisão judicial.
Prefeitura é condenada a indenizar criança que caiu em bueiro no ES

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