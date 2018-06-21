Prefeitura de Vitória tem dívida mas não está mais com nome sujo

A PMV chegou a recorrer à Justiça Federal contra a cobrança, mas seu pedido não foi aceito Crédito: Vitor Jubini

Após conseguir renegociar sua dívida com a União, parcelando seu débito em 60 vezes, a Prefeitura de Vitória não está mais com o seu nome sujo. De acordo com a administração municipal, certidões tiradas nesta quarta-feira (20) comprovam que a cidade está com o nome limpo na praça tanto com a União quanto com o governo do Estado.

Em decorrência disso, conseguiu receber a primeira parcela do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, para investir em obras.

As dificuldades que levaram o município a ter seu nome inserido no Cadastro da Dívida Ativa da União decorrem do atraso no pagamento dos aluguéis dos quiosques da Praia de Camburi, devido à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Uma dívida que chegou a R$ 5,3 milhões.

A PMV chegou a recorrer à Justiça Federal contra a cobrança, mas seu pedido não foi aceito. A dívida foi encaminhada para a Procuradoria Nacional da Fazenda, que fez a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. O débito alcançou então o valor de mais de R$ 8 milhões.