Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura de Vitória tem dívida mas não está mais com nome sujo
Despejo

Prefeitura de Vitória tem dívida mas não está mais com nome sujo

Comerciantes da Praia de Camburi solicitaram extensão de prazo para deixar área

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 01:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 01:11
A PMV chegou a recorrer à Justiça Federal contra a cobrança, mas seu pedido não foi aceito Crédito: Vitor Jubini
Após conseguir renegociar sua dívida com a União, parcelando seu débito em 60 vezes, a Prefeitura de Vitória não está mais com o seu nome sujo. De acordo com a administração municipal, certidões tiradas nesta quarta-feira (20) comprovam que a cidade está com o nome limpo na praça tanto com a União quanto com o governo do Estado.
Em decorrência disso, conseguiu receber a primeira parcela do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, para investir em obras.
> Prefeitura de Vitória atrasa aluguel de quiosques e fica com nome sujo
As dificuldades que levaram o município a ter seu nome inserido no Cadastro da Dívida Ativa da União decorrem do atraso no pagamento dos aluguéis dos quiosques da Praia de Camburi, devido à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Uma dívida que chegou a R$ 5,3 milhões.
A PMV chegou a recorrer à Justiça Federal contra a cobrança, mas seu pedido não foi aceito. A dívida foi encaminhada para a Procuradoria Nacional da Fazenda, que fez a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. O débito alcançou então o valor de mais de R$ 8 milhões.
Em entrevista na última terça-feira, o secretário da Fazenda de Vitória, Davi Diniz de Carvalho, informou que a decisão de ir à Procuradoria da Fazenda Nacional para quitar a dívida permitiu a solução de uma demanda contratual que se arrastava desde 2010. O valor devido foi ser parcelado em 60 prestações, como a legislação permite. e a primeira parcela já foi paga, assinalou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados