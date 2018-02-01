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Fiscalização

Prefeitura de Vila Velha sinaliza vias fiscalizadas por vídeo

A Rodovia Carlos Lindenberg e os bairros Garoto e Aribiri já possuem as câmeras. Semana que vem, outros quatro pontos de Vila Velha devem receber o equipamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 13:39

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 13:39

Aviso de fiscalização por câmeras, em Vila Velha Crédito: Divulgação
As principais vias públicas de Vila Velha serão fiscalizadas por câmeras e, após os primeiros 30 dias, autuações por infrações no trânsito serão feitas pelos agentes. Pontos na Rodovia Carlos Lindenberg e nos bairros Garoto e Aribiri já tem a sinalização. Na próxima semana, outros quatro trechos terão o equipamento de vídeo instalado.
A partir de semana que vem, a Prefeitura de Vila Velha deve instalar a sinalização nas vias de Novo México, Glória, Praia da Costa e Itapuã. Os 30 dias seguintes serão um período de conscientização, em que haverá uma campanha de educação no trânsito.
O assessor adjunto da Engenharia de Trânsito, Lisandro Detoni Barcelos, a ferramenta de fiscalização ajuda na organização do trânsito da cidade. Isso porque qualquer parada inadvertida de veículo tem impacto na fluidez do trânsito. Com o vídeo podemos dinamizar o fluxo de veículos, explica.
O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, cel. Oberacy Emmerich Junior, afirma que a fiscalização por vídeo deve ser utilizada em locais com alto índice de desrespeito e de acidentes. Por isso, nós queremos que vidas sejam preservadas e que as pessoas mudem o comportamento delas no trânsito, defende.
Após os 30 dias de adaptação, os agentes de trânsito começam a fiscalizar a via, com a possibilidade de autuações por estacionamento irregular, avanço de sinal, faixa de pedestre, conversões proibidas, entre outras infrações. Para validar a infração, o agente deverá informar no auto que a emissão foi por videomonitoramento.
 

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