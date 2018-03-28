Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura altera horário de mudança no trânsito da Simão Nader
Trânsito

Prefeitura altera horário de mudança no trânsito da Simão Nader

Marcada para acontecer às 18 horas desta quarta-feira (28), prefeitura alterou para as 22 horas

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:13
Crédito: GoogleMaps
A nova via da avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras) será aberta às 22 horas desta quarta-feira (28). Ela será usada pelos motoristas que seguem para a Avenida Fernando Ferrari e também para o novo terminal de passageiros do aeroporto de Vitória.
A mudança estava marcada para as 18 horas desta quarta, mas a prefeitura recuou da decisão e alterou o horário para as 22 horas. 
ENTENDA
Com a inauguração do Aeroporto de Vitória marcada para esta quinta-feira (29), a nova Avenida Adalberto Simão Nader começa a funcionar a partir das 22 horas desta quarta-feira (28). A atual via, que antes tinha dois sentidos divididos por um canteiro, passa a ser sentido único, em direção à Avenida Dante Michelini.
Com a mudança, as três faixas que seguiam no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três faixas do outro lado, que davam acesso à Avenida Fernando Ferrari, terão sentidos alterados, indo da Fernando Ferrari até a Avenida Dante Michelini.
Para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas vão ter que utilizar a nova pista da Adalberto Simão Nader, que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).
Os motoristas poderão acessar o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória por meio de uma grande rotatória. O acesso será permitido tanto para quem sai da Avenida Fernando Ferrari, como quem sai da Avenida Dante Michelini. A rotatória, chamada de cebolão pela Prefeitura de Vitória, também dará acesso aos bairros Mata da Praia e República.
Opiniões divididas
Com o anúncio das mudanças, o Gazeta Online ouviu moradores de Vitória para saber a opinião das pessoas em relação às alterações que vão acontecer principalmente na Avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras). Antônio Santos, de 69 anos, morador do Bairro República, não demonstrou contentamento ao receber a notícia da mudança. Contudo, o aposentado destacou que os condutores precisarão se acostumar com a determinação.
Antônio Santos, aposentado, morador de Bairro República Crédito: Rafael Monteiro de Barros
"Mudança difícil, mas vamos ter que nos acostumar com as mudanças na região. Na minha opinião essa mudança no trânsito é ruim, mas é questão de costume. O acesso ao Bairro República, onde moro, piorou porque agora existem carros parados dos dois lados das vias, o que dificulta a passagem de outros veículos", comentou Antônio Santos.
Marcelino Ferreira (esq.) e Fernando Ribeiro, taxistas de Vitória, aprovam mudanças Crédito: Montagem sobre fotos de Rafael Monteiro de Barros
Há também quem pense diferente. Marcelino Ferreira, taxista que trabalha em Vitória, acredita em vantagens para condutores e pedestres. Ele salientou que a sinalização do local está bem feita. O companheiro de profissão de Marcelino, Fernando Ribeiro, viu como positivas as alterações, mas questiona: "a sinalização não está bem feita."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados