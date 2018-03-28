Prefeitura altera horário de mudança no trânsito da Simão Nader

Crédito: GoogleMaps

A nova via da avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras) será aberta às 22 horas desta quarta-feira (28). Ela será usada pelos motoristas que seguem para a Avenida Fernando Ferrari e também para o novo terminal de passageiros do aeroporto de Vitória.

A mudança estava marcada para as 18 horas desta quarta, mas a prefeitura recuou da decisão e alterou o horário para as 22 horas.

ENTENDA

Com a inauguração do Aeroporto de Vitória marcada para esta quinta-feira (29), a nova Avenida Adalberto Simão Nader começa a funcionar a partir das 22 horas desta quarta-feira (28). A atual via, que antes tinha dois sentidos divididos por um canteiro, passa a ser sentido único, em direção à Avenida Dante Michelini.

Com a mudança, as três faixas que seguiam no sentido Fernando Ferrari - Praia de Camburi vão se tornar via marginal para acesso ao Bairro República e à Mata Praia. Já as três faixas do outro lado, que davam acesso à Avenida Fernando Ferrari, terão sentidos alterados, indo da Fernando Ferrari até a Avenida Dante Michelini.

Para seguir até a Fernando Ferrari, saindo da Praia de Camburi, os motoristas vão ter que utilizar a nova pista da Adalberto Simão Nader, que foi construída no terreno da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Os motoristas poderão acessar o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória por meio de uma grande rotatória. O acesso será permitido tanto para quem sai da Avenida Fernando Ferrari, como quem sai da Avenida Dante Michelini. A rotatória, chamada de cebolão pela Prefeitura de Vitória, também dará acesso aos bairros Mata da Praia e República.

Opiniões divididas

Com o anúncio das mudanças, o Gazeta Online ouviu moradores de Vitória para saber a opinião das pessoas em relação às alterações que vão acontecer principalmente na Avenida Adalberto Simão Nader (sentido Goiabeiras). Antônio Santos, de 69 anos, morador do Bairro República, não demonstrou contentamento ao receber a notícia da mudança. Contudo, o aposentado destacou que os condutores precisarão se acostumar com a determinação.

Antônio Santos, aposentado, morador de Bairro República Crédito: Rafael Monteiro de Barros

"Mudança difícil, mas vamos ter que nos acostumar com as mudanças na região. Na minha opinião essa mudança no trânsito é ruim, mas é questão de costume. O acesso ao Bairro República, onde moro, piorou porque agora existem carros parados dos dois lados das vias, o que dificulta a passagem de outros veículos", comentou Antônio Santos.

Marcelino Ferreira (esq.) e Fernando Ribeiro, taxistas de Vitória, aprovam mudanças Crédito: Montagem sobre fotos de Rafael Monteiro de Barros