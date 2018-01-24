Prefeitura afirma que lei permite mudança e ampliação de rotativo

Agente recebe pagamento de rotativo na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Marcelo Prest | AG

A Prefeitura de Guarapari diz que o decreto municipal que estabeleceu a ampliação do rotativo na cidade não altera o contrato, nem sobrepõe a lei municipal que instituiu o sistema. Segundo a administração, a legislação permite a mudança. O rotativo foi ampliado para Setiba, Bacutia, Peracanga e ruas laterais da Praia do Morro na alta temporada.

Um abaixo-assinado reclama que há uma quebra de contrato porque os novos locais não estavam previstos desde o início da implementação, em 2015. Em nota, a prefeitura explicou que a resolução foi publicada para complementar as regras de trânsito municipal. A lei (de funcionamento do rotativo) não contempla definições que surgem depois do exercício da atividade, tais como regulamentação de locais e tarifação, justifica o texto.

A administração explica que a legislação dá permissão constante para redefinições. O decreto vem complementar o que está na lei, mas autorizado por ela

SÁBADO E DOMINGO

O decreto, publicado em 28 de dezembro de 2017, implementou a cobrança nas praias de Setiba, Bacutia, Peracanga e ruas laterais da Praia do Morro durante o período que vai dia 20 de dezembro até o final do mês de fevereiro, todo o mês de julho e feriados nacionais.

Ele também estabelece o funcionamento do rotativo em todos sábados e domingos do ano para as vagas demarcadas em frente às orlas da Praia do Morro Bacutia, Peracanga e Centro.

A administração explicou que os novos locais com funcionamento do sistema rotativo na cidade foram definidos após avaliação de viabilidade técnica e econômica feita por meio de seu órgão responsável pelo trânsito.

Questionada sobre as reclamações dos frequentadores e comerciantes sobre a respeito da falta de infraestrutura, com ruas esburacadas e sem calçamento no acesso a Setiba, a prefeitura se limitou a informar que valores repassados pelo rotativo são revertidos em investimento no município.

Sobre a busca dos motoristas pelos agentes para realizar o pagamento, a prefeitura disse que a empresa responsável pela operacionalização do serviço vai apresentar um plano de trabalho para implementação de serviço extra do parquímetro digital, que possibilitará o pagamento meio de aplicativo para smartphones.

HISTÓRICO

Previsto para começar em maio de 2015, o rotativo em Guarapari foi liberado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo para dezembro daquele ano. Porém, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo suspendeu o funcionamento novamente. O sistema só começou a funcionar de fato em fevereiro de 2016 no Centro, Parque da Areia Preta e Muquiçaba.

Em 2017, o rotativo administrado pela empresa Vista Group Network - VGN faturou R$ 1.047.190,47. A reportagem calculou o valor após a prefeitura informar sua arrecadação referente ao sistema, que corresponde a 34%  R$ 356.044,76. Já a empresa ficou com 66% do total, cerca de R$ 691.144,71. Desse valor, o município arrecada 5% de Imposto Sobre Serviço.

NOVELA

INÍCIO DO ROTATIVO





Maio de 2015: Implementado em maio de 2015, foi suspenso antes do início da operação pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, pela falta apresentação de documentos que comprovassem a aptidão pela empresa vencedora do edital de concessão.

Dezembro de 2015: Suspenso novamente pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Janeiro de 2016: Retorna em janeiro de 2016, porém é suspenso novamente pelo TJES.

Fevereiro de 2016: Retorno da cobrança no Centro e no Parque da Areia Preta.

Julho de 2016: Expandido no Centro, Parque da Areia Preta e Muquiçaba e Avenida Beira Mar, na Praia do Morro.

Janeiro de 2017: Cobrança suspensa na Praia do Morro e Muquiçaba.

DECRETO

Dezembro de 2017: Decreto amplia cobrança do estacionamento para as praias de Setiba, Peracanga, ruas laterais da Praia do Morro, Bacutia e Centro no período de alta temporada de verão, o mês de julho, feriados nacionais e todos os finais de semana do ano.

HORÁRIO

Alta temporada, feriados e fins de semana: De 8h às 19h, em frente as orlas de Bacutia, Peracanga, Setiba, Centro e ruas laterais da Praia do Morro.

Demais locais: De 8h às 19h de segunda a sexta-feira de 8h às 14h aos sábados.

FATURAMENTO

2017: Em 2017 o rotativo faturou faturou R$ 1.047.190,47. O valor é dividido: são 66% para a empresa concessionária, e 34% para a prefeitura.