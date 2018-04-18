Prefeitos da Grande Vitória e as promessas que foram por água abaixo

Vanda Dias perdeu tudo no alagamento no bairro Flexal I Crédito: Bernardo Coutinho

Sempre que chove, o drama se repete: ruas alagadas, bairros isolados, famílias desamparadas. A água não encontra barreiras que a impeçam de invadir casas, lojas, escolas e deixar um rastro de destruição. Sempre que chove, as promessas se repetem: projetos, obras, ações do poder público para acabar com os alagamentos. Mas o curso das águas ainda não encontra barreiras.

Morando há mais de 20 anos na Rua Armando Rosemberg, no Centro de Vila Velha, a aposentada Stella Ervolino perdeu as contas de quantas vezes teve a casa inundada, a ponto de a obrigar a fazer adaptações, como construir uma cama de alvenaria com cerca de 70 cm. Desta vez, ela disse que confiou na estação de bombeamento Sítio Batalha (que fica ao lado) e, por isso, a casa encheu de água.

Acordei às 6h, vi que estava chovendo, mas confiei nas bombas. Às 8h, quando levantei, minha casa estava cheia de água. Perdi geladeira, fogão, máquina de lavar... Máquina, aliás, perdi as contas de quantas já comprei.

Também é dura a realidade da diarista Valdicleia Berger dos Santos. Ela foi obrigada a jogar todos os móveis que tinha em casa no lixo. Moradora de Flexal I, em Cariacica, desde que nasceu, Valdicleia conta que sempre conviveu com as enchentes. Mais uma vez eu perdi tudo. Ultimamente eu nem compro os móveis de novo. As pessoas que se desfazem e me doam.

Em Vila Velha, Max Filho já está em seu terceiro mandato e, desde 2005, promete obras de macrodrenagem no município para acabar com as enchentes. Intervenções foram realizadas na sua administração, e também nas seguintes, de Neucimar Fraga e Rodney Miranda, mas ainda hoje a população convive com os alagamentos.

Em alguns pontos, como Cobilândia, o problema é crônico, porém Max anunciava a solução definitiva a partir de 2007. Mais de uma década depois, nada mudou. Situação semelhante é a de Itapoã, onde nesta terça, depois de mais um temporal no início da noite, as ruas voltaram a encher.

No município de Cariacica, Juninho está em seu segundo mandato e reconhece que os alagamentos são problemas em que a administração tem deixado a desejar. Ele afirma que foi feito um trabalho consistente para contenção de encostas, para evitar deslizamentos de terra, mas para as enchentes depende de obras mais volumosas de macrodrenagem e a prefeitura não tem recursos para tocar sozinha. Por essa razão, conta com a parceria do governo do Estado, só que algumas obras estão paradas, e outras o prefeito espera que possam ser incluídas em um novo projeto.