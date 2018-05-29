Prefeito que atirou em ônibus passa mal e é levado a hospital

O prefeito de Brejetuba, João do Carmo Dias (PV), conhecido na cidade como João Lourenço, detido na noite deste domingo (27) após uma confusão em um ponto de manifestação de caminhoneiros, na BR-262, onde ele teria efetuado disparos contra um ônibus que furou o ponto de bloqueio, teve um pico de pressão alta na tarde desta segunda (28) e foi levado para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

João Lourenço (PV), prefeito de Brejetuba Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, os médicos que o acompanham recomendaram que ele deve se manter internado pelo menos até a manhã desta terça (29) para que o quadro seja estabilizado. A assessoria não soube informar em qual local o prefeito estava no momento em que passou mal. João Lourenço teria sido levado por familiares para a unidade de saúde, onde passa por exames.

Quanto à situação do prefeito com a Justiça, a assessoria de imprensa do magistrado conteve-se em dizer que "prefere aguardar o posicionamento da polícia" para se pronunciar.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que o prefeito de Brejetuba foi preso em flagrante após efetuar os disparos. Além disso, revelou que João Lourenço teria dirigido mesmo estando embriagado. A Polícia Civil disse que investiga o caso. Por ter foro privilegiado, o Tribunal de Justiça fica responsável pelo caso.