  • Prédio vai pagar mulher que teve carro detonado com queda de concreto
Vila Velha

Prédio vai pagar mulher que teve carro detonado com queda de concreto

A Justiça determinou que o condomínio pague mais de R$ 29 mil de indenização
Redação de A Gazeta

11 jan 2018 às 21:54

Após a queda do bloco de concreto, o teto do veículo ficou a milímetros de distância da cabeça da proprietária do carro Crédito: Divulgação/TJES
A Justiça condenou um condomínio de Vila Velha a indenizar em R$ 29.992,00 a proprietária de um veículo que foi atingido por um bloco de concreto da fachada do prédio. Depois do desabamento, o carro teve perda total.
Segundo o processo, a mulher estacionou o veículo em frente ao prédio para que a mãe dela, que a acompanhava, fosse até a padaria próxima comprar pão. Enquanto aguardava, a mulher ficou dentro do carro. Alguns segundos depois que a mãe saiu do veículo, um bloco de concreto se desprendeu do prédio e caiu no teto do carro.
A mulher afirmou que ficou em choque no momento da queda do concreto, além do cenário de angústia que vivenciou já que o teto do carro ficou a poucos milímetros da cabeça dela. Ainda de acordo com ela, por questões de segundos, a mãe não foi atingida.
O condomínio, por sua vez, alegou que não teve culpa do acidente, já que a queda do bloco aconteceu em um dia com ventania na Grande Vitória.
O relator do processo, o desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, informou que além de evidenciada a má conservação da fachada do edifício, o condomínio não comprovou nos autos que a ventania foi a responsável pelo ocorrido.
Uma vez comprovada a negligência do Condomínio na realização de manutenções periódicas em sua fachada externa, está caracterizada a sua responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais causados à autora, os quais lhe deverão ser ressarcidos., concluiu.

