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Preocupação de moradores

Prédio é demolido no Centro de Guarapari

A demolição foi realizada pela Defesa Civil de Guarapari. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar também estiveram no local

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 21:12
Imóvel no Centro de Guarapari estava sendo demolido por uma empresa de engenharia, mas a Defesa Civil precisou intervir Crédito: Internauta
Um imóvel localizado na rua Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari, foi demolido na noite desta quarta-feira (12).  De acordo com o lojista Mauro Rebuli, que trabalha na região, no início da semana, uma empresa que pretende construir um novo prédio no terreno começou o processo de demolição, mas, por conta de complicações, a Defesa Civil Municipal de Guarapari precisou intervir.
No início da noite desta quarta-feira (12), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para dar apoio à Defesa Civil.
Mauro Rebuli afirmou ainda que a energia da rua foi desligada para que o procedimento fosse realizado. Além disso, moradores e comerciantes precisaram sair dos prédios vizinhos e a rua foi interditada durante a demolição. 
Durante o procedimento, não foi permitido o fluxo de veículos e de pessoas na via. O trânsito foi desviado para ruas adjacentes.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Guarapari não informou se há riscos para os prédios vizinhos e se algum outro imóvel foi interditado.

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