Prédio é demolido no Centro de Guarapari

Imóvel no Centro de Guarapari estava sendo demolido por uma empresa de engenharia, mas a Defesa Civil precisou intervir Crédito: Internauta

Um imóvel localizado na rua Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari , foi demolido na noite desta quarta-feira (12). De acordo com o lojista Mauro Rebuli, que trabalha na região, no início da semana, uma empresa que pretende construir um novo prédio no terreno começou o processo de demolição, mas, por conta de complicações, a Defesa Civil Municipal de Guarapari precisou intervir.

Mauro Rebuli afirmou ainda que a energia da rua foi desligada para que o procedimento fosse realizado. Além disso, moradores e comerciantes precisaram sair dos prédios vizinhos e a rua foi interditada durante a demolição.

Durante o procedimento, não foi permitido o fluxo de veículos e de pessoas na via. O trânsito foi desviado para ruas adjacentes.