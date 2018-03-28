Preços de ingredientes da torta capixaba têm diferença de até 200%

A diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita Pinto, destacou que é possível economizar buscando ingredientes ou substituições alternativas Crédito: Diego Alves

Para orientar o consumidor em suas escolhas e mostrar que buscar os valores em diferentes estabelecimentos é sempre a melhor alternativa para economizar, o Procon-ES realizou uma pesquisa de preços de ingredientes para o preparo da torta capixaba. A pesquisa foi realizada em supermercados e peixarias de Vitória, e mostrou que há itens da iguaria com diferença de 200% no valor do mesmo produto.

A maior diferença foi encontrada no sururu, na azeitona, nos ovos e no colorau. Em uma peixeira da Praia do Suá, em Vitória, o sururu pode ser encontrado a R$ 30,00 o quilo. Já em outros estabelecimentos, por R$ 10,00, o quilo, representando uma diferença de 200% no valor.

Nos supermercados, o preço da azeitona apresentou mudança de 147,93%, uma variação de R$ 3,38 a R$ 8,38. A dúzia de ovos também teve uma grande diferença, de 140,79%. Já o colorau, a variação notada entre as redes de supermercados pesquisadas foi de 116,05% para o mesmo produto.

A diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaita Pinto, destacou que é possível economizar buscando ingredientes ou substituições alternativas. Quem quiser fazer uma torta mais em conta poderá substituir o tradicional bacalhau por outro tipo de pescado, substituir ou excluir algum tipo de marisco e, ainda, buscar ingredientes alternativos e que estejam mais baratos. É preciso cuidar, sobretudo, do orçamento. O importante é não se endividar, orientou a diretora.



