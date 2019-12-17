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Pesquisa do Procon

Preço da mortadela pode variar em até 300% entre supermercados no ES

A mesma marca do produto foi encontrada a R$ 5,98 o quilo em um estabelecimento, enquanto em outro o valor chegou a R$ 23,98
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 15:46

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 15:46

supermercado Crédito: Divulgação
Com a chegada das festas de fim de ano os gastos aumentam e é preciso ficar cada vez mais atento aos preços dos produtos nos supermercados. Segundo um levantamento realizado pelo Procon de Vitória, os preços dos produtos podem variar em até 300% de um estabelecimento para o outro na capital. Um exemplo é a mortadela, apontada como a grande vilã da pesquisa.
A gerente do Procon de Vitória, Herica Correa de Souza, explicou, em entrevista à Rádio CBN Vitória no programa CBN Cotidiano desta segunda-feira (16), que a pesquisa do órgão apontou uma variação de R$ 18,00 no preço do quilo da mortadela. A mesma marca do produto foi encontrada a R$ 5,98 o quilo em um estabelecimento, enquanto em outro o valor chegou a R$ 23,98.
Além da mortadela, o segundo item na lista dos vilões é o tomate com uma variação de 170% no preço de um supermercado para o outro. O menor preço encontrado foi R$ 2,48 e o maior R$ 6,46.

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Apesar do preço alto da carne vermelha que tem pesado no bolso do consumidor, o valor de um estabelecimento para outro não apresentou grande variação na pesquisa, porque apenas os cortes básicos foram analisados, como o Acém, que teve uma variação de 23%. A picanha e a alcatra, por exemplo, que têm apresentado reajustes, não foram incluídas no levantamento.
Para analisar a lista completa antes de fazer as compras de fim de ano no supermercado basta acessar a pesquisa no site da Prefeitura de Vitória.

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