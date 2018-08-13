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Auxílio-doença

Prazo para agendamento de perícia médica no INSS termina hoje

Segurados podem ter benefícios suspensos se consulta não for marcada

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 20:00
Previdência Social Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Termina nesta segunda-feira (13) o prazo para que mais de 178 mil segurados do auxílio-doença e aposentados por invalidez agendem as perícias médicas de revisão dos benefícios. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o agendamento pode ser marcado pelo telefone 135 até às 22h, último horário de funcionamento do serviço. Não haverá prorrogação desse prazo, segundo o governo.
O edital com a lista das pessoas que ainda não fizeram a revisão e não foram localizadas foi publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de julho.
De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, os beneficiários listados são aqueles que não foram localizados pelo INSS por meio de correspondência, por causa de uma mudança de endereço ou devido ao cadastro estar incompleto. Também estão na lista aqueles segurados que não agendaram a perícia no prazo determinado.
O Ministério do Desenvolvimento Social tem uma grande preocupação de não causar qualquer injustiça em relação aos benefícios, sejam de aposentadoria por invalidez, ou por auxílio-doença. A intenção do edital é alertar as pessoas para que elas marquem a perícia e compareçam na data marcada, explica Beltrame.
Os beneficiários que não agendarem a perícia até hoje terão o benefício suspenso. Em caso de suspensão do pagamento, os segurados terão ainda até 60 dias para regularizar a situação no INSS antes do cancelamento definitivo do benefício. Segundo o INSS, devem participam do processo de revisão os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que há mais de dois anos não passam por uma perícia médica.

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