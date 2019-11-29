Praias de Vitória têm 11 pontos interditados para banho

11 praias de Vitória estão impróprias para banho, informou a prefeitura no relatório de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (29).
O resultado, segundo o órgão, é decorrente da contaminação pelos resíduos carregados para a orla após fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Estima-se que, com a estiagem dos próximos dias, a balneabilidade das praias melhore.
ÁREAS IMPRÓPRIAS PARA O BANHO DE MAR
- Jardim Camburi (Avenida Dante Michelini, próximo ao viaduto Araceli Cabrera Crespo);
- Praia Enseada do Suá (praia do meio, embaixo da Terceira Ponte);
- Enseada do Suá (Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos);
- Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini, esquina com a Av. Adalberto Simão Nader);
- Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini, 150 metros antes do segundo píer);
- Jardim Camburi (Avenida Dante Michelini, esquerda com a Rua Silvino Grecco);
- Praia de Camburi (Avenida Dante Micheline, em frente à entrada da antiga feira dos municípios);
- Jardim da Penha (Avenida Dante Michelini, esquina com a Av. Nicolau Von Shilgen);
- Praia de Santa Helena (100 metros à direita da Ponte da Ilha do Frade);
- Praia do Canto (próxima à Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas);
- Ilha do Boi (Praia da Direita).