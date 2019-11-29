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Balneabilidade

Praias de Vitória têm 11 pontos interditados para banho

Segundo a prefeitura, o resultado negativo da balneabilidade é decorrente da contaminação pelos resíduos carregados para a orla após fortes chuvas que atingiram o ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 17:41

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 17:41

A Praia de Camburi está imprópria para banho Crédito: Andréia Lopes
11 praias de Vitória estão impróprias para banho, informou a prefeitura no relatório de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (29).
O resultado, segundo o órgão, é decorrente da contaminação pelos resíduos carregados para a orla após fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Estima-se que, com a estiagem dos próximos dias, a balneabilidade das praias melhore.

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ÁREAS IMPRÓPRIAS PARA  O BANHO DE MAR

  • Jardim Camburi (Avenida Dante Michelini, próximo ao viaduto Araceli Cabrera Crespo);
  • Praia Enseada do Suá (praia do meio, embaixo da Terceira Ponte);
  • Enseada do Suá (Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos);
  • Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini, esquina com a Av. Adalberto Simão Nader);
  • Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini, 150 metros antes do segundo píer);
  • Jardim Camburi (Avenida Dante Michelini, esquerda com a Rua Silvino Grecco);
  • Praia de Camburi (Avenida Dante Micheline, em frente à entrada da antiga feira dos municípios);
  • Jardim da Penha (Avenida Dante Michelini, esquina com a Av. Nicolau Von Shilgen);
  • Praia de Santa Helena (100 metros à direita da Ponte da Ilha do Frade);
  • Praia do Canto (próxima à Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas);
  • Ilha do Boi (Praia da Direita).

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