Praia do Canto tem quatro arrombamentos ao comércio por semana

Marcelo e Tiago tiveram o estabelecimento violado duas vezes Crédito: Kaique Dias

Os frequentes arrombamentos de lojas assustam quem vive ou trabalha na Praia do Canto, em Vitória. Segundo as associações de moradores e de comerciantes da região são registradas quatro ocorrências por semana por lá. E tem muito comerciante tendo que investir em segurança para não ser a próxima vítima.

O problema é causado principalmente por usuários de drogas que vivem nas ruas e dormem na região, entre a Ponte Ayrton Senna e a Ponte de Camburi, até em frente às lojas, segundo as associações. Durante a noite eles vagam pelas ruas e o vício leva ao furto de objetos dos estabelecimentos.

Recentemente, um comerciante chegou a fechar a loja que tinha na Avenida Rio Branco depois de sofrer duas invasões em uma semana. Ele pretende abrir em novo endereço, mas ainda não divulgou nas redes sociais.

Para o presidente da Associação de Moradores e também da Associação de Comerciantes da Praia do Canto, César Saade, o policiamento ainda é menor à noite. "Não é a solução porque a polícia não é onipresente. Já diminuiu, mas queremos zerar esses eventos. Essas pessoas que arrombam não programam nada. Eles veem oportunidade e pegam o dinheiro para comprar a droga, destaca.

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Ainda segundo o presidente da associação, os arrombamentos nas lojas impactam diretamente no atendimento a clientes de outros locais que frequentam o comércio do bairro. Recebemos clientes dos outros bairros de Vitória e de outras cidades. 40 % do fluxo de clientes é da Praia do Canto, e outros 60 % de outros bairros e municípios, disse Saade.

Os sócios de uma pizzaria na região Marcelo Fontana, de 32 anos, e Tiago Bertollo Gomes, também de 32, tiveram o estabelecimento arrombado duas vezes entre o final do mês passado e a madrugada do último domingo (6). Na segunda vez nada foi levado e os ladrões foram expulsos, mas da primeira computadores e outros equipamentos foram furtados.

De noite a gente vê muito viciado em crack passando e vemos muitos flanelinhas diferentes direto. Eles fiscalizam nossa rotina e passa uma sensação de insegurança. Vamos reforçar a segurança aqui na região e tentar contratar uma equipe particular porque o prejuízo é muito grande, diz Marcelo.

O empresário Daniel Gomes Carvalho, de 38 anos, tem uma brinquedoteca na Avenida Rio Branco. O local nunca foi arrombado, mas ele sente medo disso acontecer. Colocamos câmeras dentro e fora para monitorar, temos alarme, as portas de vidro ficam trancadas e tem uma porta de ferro do lado de fora. Se essa situação está acontecendo aqui na região, estamos sujeitos ao problema. Aqui na porta da loja à noite sempre tem gente dormindo e até usando drogas, declarou.

Para diminuir o problema, as associações de moradores e comerciantes do bairro pretendem iniciar uma campanha até o final do mês para que ninguém dê esmola para quem está na rua, apenas para instituições cadastradas, que ajudam a dar oportunidade para usuários de drogas e moradores de rua.

PROCURA POR NOVAS FECHADURAS

Com tantos arrombamentos acontecendo na Praia do Canto, comerciantes de fechaduras têm visto aumentar a procura por novos equipamentos e também por conserto. Em uma empresa no mesmo bairro que fornece material para chaveiros, a sócia Betânia Depes, de 57 anos, fala que o problema da insegurança é antigo, e só piora.

Betânia viu um aumento na procura por conserto de chaves Crédito: Kaique Dias

A gente percebe isso e a cada dia aumenta mais. Eles arrebentam a fechadura e dá pra consertar o miolo, mas às vezes tem que consertar tudo. De dia aqui já furtaram duas bicicletas, inclusive de um de nossos funcionários, declarou.

O OUTRO LADO

A Polícia Militar informou que o problema é uma questão de saúde pública e disse que a responsabilidade de planejar políticas públicas para moradores de rua e usuários de drogas é da prefeitura. A corporação afirmou também que só pode deter pessoas em flagrante delito. Ameaças também podem ser informadas ao Ciodes, no 190.

Já a secretária de Assistência Social de Vitória, Iohanna Krohling, afirmou que o trabalho de abordagem é realizado pela prefeitura na região. Ela acredita que a quantidade de moradores de rua e usuários de drogas presentes se dá pelo número de lojas e empresas concentrados na Praia do Canto, além de residências. Eles trabalham como flanelinhas ou com outro tipo de atividade que gera alguma renda, explicou.

Ela acrescentou ainda que a prefeitura faz a abordagem até três vezes ao dia na Praia do Canto para encaminhamento a programas como Escola da Vida, hospedagem noturna ou Centro Pop, mas que a internação ou encaminhamento não pode ser feita de forma compulsória por causa da legislação.

Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) entrou em contato com a reportagem para reforçar que as Polícias Civil e Militar realizaram abordagens em pontos da Grande Vitória e a Praia do Canto foi um dos focos.

A operação aconteceu na noite desta quinta-feira (10) sob as supervisões do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues, do comandante-geral da Policia Militar, coronel Ramalho e do delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré.

Segundo a Sesp, ônibus, táxis, motos e veículos de passeio, assim como pedestres foram alvos dos policiais que atuaram preventivamente. A nota ainda diz que as abordagens na Praia do Canto são planejadas e acontecem em locais mapeados pelas polícias, com informações de inteligência e também coletadas no comércio e com moradores.