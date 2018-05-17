Poste prestes a cair assusta moradores em Vila Velha

Um poste, localizado em um beco na Rua Emídio Ferreira do Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, está prestes a cair e com os fios quase arrastando no chão, segundo moradores.
O segurança Jonair Roberto Magnoni, 45, que mora no local, contou que o poste, feito de madeira, foi construído há mais de 50 anos. Quando chove, o beco enche de água e ele começou a apodrecer.
Jonair disse que essa situação está desde terça-feira (15). O morador já ligou para a EDP e contou que cinco equipes foram ao local em menos de 24 horas. "Um funcionário chegou a dizer que o poste realmente vai cair, mas a equipe dele não era a de troca", afirma o segurança.
O fio da casa da irmã do segurança arrebentou e pegou fogo. Ela ficou sem energia. Eu desliguei o disjuntor, pois estou com medo, contou Jonair, que também está sem acesso à energia.
Em nota, a EDP informou que a equipe técnica está no local trabalhando na substituição do poste.