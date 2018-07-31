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Prejuízo

Poste de energia elétrica cai e atinge casa em Vila Velha

'Ouvi um estalo forte e vim aqui fora olhar. O poste se soltou e caiu em cima do telhado da minha casa', contou a autônoma Vilma dos Santos Gomes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 19:46

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 19:46

Poste cai, danifica telhado de residência e deixa moradores sem energia em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um poste caiu na tarde desta terça-feira (31) no bairro Ataíde, em Vila Velha, atingindo o telhado de uma residência e deixando os moradores da Rua Manoel Bandeira sem energia.
"Ouvi um estalo forte e vim aqui fora olhar. O poste se soltou e caiu em cima do telhado da minha casa", contou a autônoma Vilma dos Santos Gomes, de 65 anos.
Vilma informou ainda que ela e outros moradores fazem contato com a
EDP
há cerca de três meses para informar o estado precário do poste, entretanto, nas visitas da concessionária, os reparos não foram feitos de forma correta. 
"Já ligamos várias vezes para a EDP, tem mais ou menos três meses isso. Eles vêm e fazem remendos que não resolvem", afirmou.
Em nota, a EDP informou que foi ao bairro para realizar o devido reparo na rede elétrica e restabelecer o sistema de energia. 
Questionada sobre o ressarcimento de danos à casa da cliente, a concessionária declarou que a moradora será orientada no local e a causa da queda do poste apurada.
Sobre a reclamação de moradores de que tentaram há meses avisar a concessionária da situação precária do poste, a EDP não se manifestou.
 

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