Poste de energia elétrica cai e atinge casa em Vila Velha

Poste cai, danifica telhado de residência e deixa moradores sem energia em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um poste caiu na tarde desta terça-feira (31) no bairro Ataíde , em Vila Velha , atingindo o telhado de uma residência e deixando os moradores da Rua Manoel Bandeira sem energia.

"Ouvi um estalo forte e vim aqui fora olhar. O poste se soltou e caiu em cima do telhado da minha casa", contou a autônoma Vilma dos Santos Gomes, de 65 anos.

Vilma informou ainda que ela e outros moradores fazem contato com a

há cerca de três meses para informar o estado precário do poste, entretanto, nas visitas da concessionária, os reparos não foram feitos de forma correta.

"Já ligamos várias vezes para a EDP, tem mais ou menos três meses isso. Eles vêm e fazem remendos que não resolvem", afirmou.

Em nota, a EDP informou que foi ao bairro para realizar o devido reparo na rede elétrica e restabelecer o sistema de energia.

Questionada sobre o ressarcimento de danos à casa da cliente, a concessionária declarou que a moradora será orientada no local e a causa da queda do poste apurada.

Sobre a reclamação de moradores de que tentaram há meses avisar a concessionária da situação precária do poste, a EDP não se manifestou.