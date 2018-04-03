Por falta de pátios, carros que deveriam ser guinchados são liberados

Pátio do Detran em Campinho da Serra I Crédito: Vitor Jubini | GZ

Motoristas que cometem infrações e deveriam ter seus carros guinchados estão saindo livres com seus veículos. Apenas um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está em funcionamento em todo o Espírito Santo, na Serra, e ele só recebe carros de cinco municípios, quatro da Grande Vitória e Fundão. No restante das cidades capixabas, falta lugar para colocar os carros que deveriam ser removidos e, por isso, eles são liberados.

A situação está assim desde outubro de 2016, quando em cumprimento à Lei Federal nº 13.160, de 2015, que determinou que os pátios de todo o país devem ser contratados por meio de licitação e não mais serem credenciados. Mas a previsão é de que o recolhimento de veículos volte ao normal até junho deste ano, com mais 19 pátios contratados.

Segundo o gerente operacional do (Detran), Cleber Bongestab, o único pátio regular em atividade atualmente, o Pátio Central, atende apenas os municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Fundão.

Com a mudança na legislação, 16 locais para recolhimento que estavam credenciados pelo Estado não puderam ter a contratação renovada. Com a alteração da lei, antes de contratarmos novos pátios, precisávamos esvaziar os que não poderiam mais ser renovados, justifica Bongestab sobre a demora em ter novos espaços.

Em 2016, o Detran expediu uma instrução de serviço que credenciou as empresas que tinham condições de fazer os leilões, e em fevereiro daquele ano, nós iniciamos o primeiro leilão com 6 mil toneladas de sucatas de veículos. O segundo aconteceu em novembro de 2017, com mais 5 mil toneladas e agora, toda semana eles são realizados, explica.

Ainda há ainda cerca de mil veículos espalhados em sete pátios que eram credenciados, distribuídos em Barra de São Francisco, Afonso Cláudio, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Cariacica e no Pátio Central, da Serra.

Em janeiro deste ano, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, havia dito que o processo para a locação de pátios em 23 microrregiões do Estado estava em andamento e que a previsão era de que até março o serviço de estaria disponível.

Porém, Bongestab explicou que a previsão mudou para 19 pátios até junho. O termo de referência para a contratação está sob análise da assessoria jurídica do Detran. Posteriormente será encaminhado à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) para avaliação e, depois de liberado, será divulgado o pregão eletrônico para contratação do serviço, que deverá começar a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano.

Os pátios, de acordo com Bongestab, serão menores e não poderão ficar a mais de 50 km do local onde foi realizada a abordagem do veículo.

MUNICIPALIZAÇÃO

Bongestab ressalta que, para que os municípios que possuem o trânsito municipalizado é necessário um convênio específico pela prefeitura para utilizar os serviços disponibilizados pelo Detran, tanto de remoção, quanto de guarda de veículos.