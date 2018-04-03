Por falta de pátios, carros que deveriam ser guinchados são liberados

Motoristas que cometem infrações e deveriam ter seus carros guinchados estão saindo livres com seus veículos. Apenas um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está em funcionamento em todo o Espírito Santo, na Serra, e ele só recebe carros de cinco municípios, quatro da Grande Vitória e Fundão. No restante das cidades capixabas, falta lugar para colocar os carros que deveriam ser removidos e, por isso, eles são liberados.
A situação está assim desde outubro de 2016, quando em cumprimento à Lei Federal nº 13.160, de 2015, que determinou que os pátios de todo o país devem ser contratados por meio de licitação e não mais serem credenciados. Mas a previsão é de que o recolhimento de veículos volte ao normal até junho deste ano, com mais 19 pátios contratados.
Segundo o gerente operacional do (Detran), Cleber Bongestab, o único pátio regular em atividade atualmente, o Pátio Central, atende apenas os municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Fundão.
Com a mudança na legislação, 16 locais para recolhimento que estavam credenciados pelo Estado não puderam ter a contratação renovada. Com a alteração da lei, antes de contratarmos novos pátios, precisávamos esvaziar os que não poderiam mais ser renovados, justifica Bongestab sobre a demora em ter novos espaços.
Em 2016, o Detran expediu uma instrução de serviço que credenciou as empresas que tinham condições de fazer os leilões, e em fevereiro daquele ano, nós iniciamos o primeiro leilão com 6 mil toneladas de sucatas de veículos. O segundo aconteceu em novembro de 2017, com mais 5 mil toneladas e agora, toda semana eles são realizados, explica.
Ainda há ainda cerca de mil veículos espalhados em sete pátios que eram credenciados, distribuídos em Barra de São Francisco, Afonso Cláudio, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Cariacica e no Pátio Central, da Serra.
Em janeiro deste ano, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, havia dito que o processo para a locação de pátios em 23 microrregiões do Estado estava em andamento e que a previsão era de que até março o serviço de estaria disponível.
Porém, Bongestab explicou que a previsão mudou para 19 pátios até junho. O termo de referência para a contratação está sob análise da assessoria jurídica do Detran. Posteriormente será encaminhado à Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) para avaliação e, depois de liberado, será divulgado o pregão eletrônico para contratação do serviço, que deverá começar a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano.
Os pátios, de acordo com Bongestab, serão menores e não poderão ficar a mais de 50 km do local onde foi realizada a abordagem do veículo.
MUNICIPALIZAÇÃO
Bongestab ressalta que, para que os municípios que possuem o trânsito municipalizado é necessário um convênio específico pela prefeitura para utilizar os serviços disponibilizados pelo Detran, tanto de remoção, quanto de guarda de veículos.
O carro apreendido ou removido pode ser levado a leilão, se, dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, o proprietário não for recuperá-lo.