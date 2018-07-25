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Em 20 anos

População idosa no ES pode chegar a um milhão em 2038, diz IBGE

Atualmente, segundo o IBGE, há pelo menos 541.563 idosos no Estado

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 19:35
Crédito: Pixabay
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa no Espírito Santo pode chegar a um milhão em 2038. Em comparação, o número de jovens entre 20 e 29 anos será de pouco mais de 500 mil capixabas. Atualmente no Estado há pelo menos 541.563 idosos, com mais de 60 anos.
Segundo o IBGE, atualmente, o Espírito Santo conta com cerca de 1.452.620 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 0 e 19 anos. Daqui a 20 anos, o número terá uma leve queda, em comparação a 2018. O número de habitantes entre 0 e 19 anos deve ficar em 1.409.278.
Atualmente, o número total de habitantes no Espírito Santo é de 3,9 milhões. A estimativa para 2038 é de  4,6 milhões.
A informação é da revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país e das unidades da federação, por sexo e idade, ano a ano, até 2060.
A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população brasileira, acompanha suas principais variáveis (fecundidade, mortalidade e migração) e projeta o número de habitantes do Brasil e das 27 unidades da federação, ano a ano, de 2010 a 2060.
Esse estudo demográfico é realizado em parceria com órgãos de planejamento de quase todos os estados brasileiros e segue as recomendações da Divisão de População das Nações Unidas.
TAXA DE FECUNDIDADE DEVE DIMINUIR ATÉ 2060 NO ESTADO
A pesquisa realizada pelo IBGE também mostrou que no Espírito Santo a taxa de fecundidade deve diminuir até 2060. Nos anos 2000, a taxa era estimada em 2,17. Atualmente, o número caiu para 1,83. Já em 2060, o número deve diminuir mais ainda e chegar em 1,67.

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