População idosa no ES pode chegar a um milhão em 2038, diz IBGE

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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa no Espírito Santo pode chegar a um milhão em 2038. Em comparação, o número de jovens entre 20 e 29 anos será de pouco mais de 500 mil capixabas. Atualmente no Estado há pelo menos 541.563 idosos, com mais de 60 anos.

Segundo o IBGE, atualmente, o Espírito Santo conta com cerca de 1.452.620 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 0 e 19 anos. Daqui a 20 anos, o número terá uma leve queda, em comparação a 2018. O número de habitantes entre 0 e 19 anos deve ficar em 1.409.278.

Atualmente, o número total de habitantes no Espírito Santo é de 3,9 milhões. A estimativa para 2038 é de 4,6 milhões.

A informação é da revisão 2018 da Projeção de População do IBGE, que estima demograficamente os padrões de crescimento da população do país e das unidades da federação, por sexo e idade, ano a ano, até 2060.

A projeção detalha a dinâmica de crescimento da população brasileira, acompanha suas principais variáveis (fecundidade, mortalidade e migração) e projeta o número de habitantes do Brasil e das 27 unidades da federação, ano a ano, de 2010 a 2060.

Esse estudo demográfico é realizado em parceria com órgãos de planejamento de quase todos os estados brasileiros e segue as recomendações da Divisão de População das Nações Unidas.

TAXA DE FECUNDIDADE DEVE DIMINUIR ATÉ 2060 NO ESTADO