Polícia Militar vai atuar contra o tráfico de drogas na Ufes

Ufes deverá receber PMs da reserva em até 30 dias Crédito: Edson Chagas / Arquivo

A Polícia Militar e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) assinaram um convênio para que policiais da reserva possam atuar na segurança dos campi em todo o Estado. Além de combater agressões, roubos, furtos e até casos de estupro, a atuação da PM também será focada no tráfico de drogas, como garante o comandante da corporação, coronel Alexandre Ramalho.

A informação da atuação da PM foi divulgada em primeira mão pelo Gazeta Online e na semana passada o secretário estadual de segurança pública, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que até 120 policiais deverão atuar nas unidades da Ufes. A atuação deve começar em até 30 dias.

Os policiais militares passarão por um treinamento para atuar na Ufes, segundo o reitor da universidade, Reinaldo Centoducatte. O coronel Ramalho, no entanto, garante que situações recorrentes atualmente, como o tráfico de drogas, serão combatidas como a PM faz nas comunidades atualmente.

Diante de um crime, o PM não vai refutar a dar um encaminhamento como em qualquer comunidade. O procedimento é o mesmo com todo crime que estiver acontecendo ali. De acordo com o acordo nós temos que organizar os ambientes, detalhou, completando que o trabalho dos policiais não será igual ao dos guardas patrimoniais atualmente.

Eles são policiais militares reconvocados. Não podem ser confundidos como guardas comunitárias ou como guarda privada. São PMs no efetivo exercício da função. Estarão fardados e armados, de acordo com o planejamento, declarou.

Centoducatte ressaltou que a presença da PM é algo já discutido há mais de dois anos e não se trata de uma medida emergencial. No entanto, ele declara que a Ufes não teria condições de aumentar o número de guardas patrimoniais. Nós não temos como aumentar os terceirizados, temos que buscar outras alternativas. O orçamento é insuficiente, explicou.

PROJETO

Pelo projeto, até 120 policiais poderão atuar nos campi da Ufes. Serão 66 policiais em Goiabeiras, 20 em Maruípe, restando 34 policiais para serem divididos entre os campi de São Mateus e Alegre. O investimento custará cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres da Ufes.

Hoje o gasto com guardas patrimoniais armados chega a mais de R$ 8 milhões por ano. Centoducatte explica todos eles serão dispensados, restando apenas os efetivos que ainda vão se aposentar. Hoje nós temos uma vigilância patrimonial e o conceito também vai mudar com a presença da PM. Vamos ter uma estrutura de segurança das pessoas. Além do patrimônio, haverá a seguranças das pessoas, ponderou.

POLÊMICA COM A PRESENÇA DA PM

Apesar do convênio já ter sido assinado, a medida ainda deverá ser aprovada pelo conselho da universidade. Vai passar pelo conselho universitário por causa do valor, disse.

A assinatura antes da aprovação do conselho, no entanto, não foi aceita positivamente pelo Diretório Central dos Estudantes da Ufes (DCE), que publicou uma nota de repúdio.

Posicionamo-nos contrariamente a este convênio por acreditarmos que não é uma segurança de cunho ostensivo  com a tentativa de criar uma falsa sensação de segurança  baseada na lógica do medo, que garantirá a real segurança tanto fora quanto no interior da nossa Universidade. Há necessidade de pensar a questão da insegurança hoje na UFES, mas com respeito à dinâmica da Universidade e dos que usufruem do seu espaço, disse a nota.

Para o diretório, a segurança deveria ser feita por um comando dentro da própria Ufes e deveria ser discutida dentro do conselho. Uma segurança em que o comando, o planejamento estratégico e prático seja gerido dentro da UFES, pela própria comunidade acadêmica (servidores, professores e estudantes) e não por um Órgão externo ao cotidiano da Universidade, completou.

O Fórum Capixaba de Lutas Sociais também demonstrou contrariedade à presença da Polícia Militar, com os mesmos argumentos.

Centoducatte argumenta que o convênio não trará prejuízos para a universidade. Nós vamos conseguir provar que nessa questão eles estão equivocados. Se acontecer algo, vamos tomar as providências para que isso aconteça. Mas não vamos trabalhar com preconceito, querendo adivinhar o futuro, ao que poderia ocorrer e deixar que a Ufes fique sem a segurança, disse Centoducatte.