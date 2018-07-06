Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico de drogas

Polícia Militar apreende 62 quilos de maconha em Linhares

Veículo com adesivo de táxi e placa de Eunápolis (BA) chamou a atenção de policiais na BR 101, em Linhares. Foram encontrados 151 tabletes da droga no automóvel

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 12:04
Acusados e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 31 anos e um adolescente de 15 anos foram flagrados por policiais militares com 62 quilos de maconha no carro em que trafegavam, pela BR 101, no bairro Araçá, em Linhares, na noite desta quinta-feira (05).
O veículo, um Chevrolet Prisma, com placa de Eunápolis (BA), chamou a atenção de um dos policiais por estar com uma plotagem de táxi estranha em relação à usada no Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foi solicitado ao motorista do automóvel, Oanderson Rodrigues de Oliveira, de 31 anos, que parasse para ser realizada a abordagem. No carona estava o menor de idade.
Foram realizadas buscas pessoais no motorista e no passageiro, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Já nas buscas pelo veículo, foram encontradas duas caixas com forte cheiro de maconha no interior do porta-malas. Ao verificar, os militares observaram que havia 151 tabletes da droga. Ao todo, foram 62 quilos de maconha.
De acordo com a PM, foi dada voz de prisão ao homem de 31 anos e voz de apreensão ao menor de idade, por tráfico de drogas. Os dois acusados e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que Oanderson foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhado para o presídio. O menor vai responder pelo ato infracional análogo pelos mesmos crimes e será apresentado para Justiça.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados