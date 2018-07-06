Polícia Militar apreende 62 quilos de maconha em Linhares

Acusados e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 31 anos e um adolescente de 15 anos foram flagrados por policiais militares com 62 quilos de maconha no carro em que trafegavam, pela BR 101, no bairro Araçá, em Linhares, na noite desta quinta-feira (05).

O veículo, um Chevrolet Prisma, com placa de Eunápolis (BA), chamou a atenção de um dos policiais por estar com uma plotagem de táxi estranha em relação à usada no Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foi solicitado ao motorista do automóvel, Oanderson Rodrigues de Oliveira, de 31 anos, que parasse para ser realizada a abordagem. No carona estava o menor de idade.

Foram realizadas buscas pessoais no motorista e no passageiro, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Já nas buscas pelo veículo, foram encontradas duas caixas com forte cheiro de maconha no interior do porta-malas. Ao verificar, os militares observaram que havia 151 tabletes da droga. Ao todo, foram 62 quilos de maconha.

De acordo com a PM, foi dada voz de prisão ao homem de 31 anos e voz de apreensão ao menor de idade, por tráfico de drogas. Os dois acusados e todo o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que Oanderson foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhado para o presídio. O menor vai responder pelo ato infracional análogo pelos mesmos crimes e será apresentado para Justiça.