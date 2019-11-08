Polícia explica demora na entrega de carteiras de identidade no ES

Após o colunista Leonel Ximenes informar que existe uma fila de espera de quase 16 mil pessoas para emitir carteira de identidade no Espírito Santo, a Polícia Civil se manifestou, informando que o número exato de documentos pendentes, que é de 15.488 e afirmando que a quantidade está dentro da normalidade para o período. De acordo com a corporação, são realizadas cerca de 20 mil entregas todos os meses.
A constatação do elevado número de solicitantes veio por meio de denúncia realizada pelo deputado estadual Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa. Segundo ele, o problema é causado por falta de cédula para impressão do documento de identificação pessoal.
Neste sentido, a Polícia, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), assumiu que devido ao Decreto 9.713/19, que veio regulamentar a Lei 7.116/83, que estabelece as normas para emissão da nova Carteira de Identidade pelos Estados e Distrito Federal, a ser implementada em 1º de março de 2020, o Departamento vem trabalhando com um estoque relativamente baixo, tanto de cédulas quanto de películas, visando evitar o desperdício de um volume grande dessas cédulas (antigas) no momento que implementar a nova.
Diante da necessidade de aquisição de novas cédulas, a Polícia Civil afirmou que em cerca de dez dias o estoque de películas e cédulas será restabelecido.