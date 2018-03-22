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Polícia Civil faz mutirão para emissão de identidades em Cariacica

Cerca de 800 pessoas devem ser atendidas nesta sexta (23)

Publicado em 22 de Março de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 19:12
Carteira Nacional de Identidade Crédito: Divulgação/PMV
A Polícia Civil irá promover nesta sexta-feira (23) um mutirão de identificação civil itinerante para quem ainda não possui a carteira nacional de identidade emitida e quem precisar tirar a segunda via. A mobilização será no Shopping Moxuara, em Cariacica.
Serão distribuídas 800 senhas, sendo 100 preferenciais. O atendimento à população está previsto para começar a partir das 9h com término às 16h30. A Polícia Civil recomenda que os interessados devem chegar cedo ao local.
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Para emitir a 1º via do documento é necessário apresentar original e cópia simples da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF e foto 3x4.
 

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