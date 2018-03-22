Polícia Civil faz mutirão para emissão de identidades em Cariacica

Carteira Nacional de Identidade Crédito: Divulgação/PMV

A Polícia Civil irá promover nesta sexta-feira (23) um mutirão de identificação civil itinerante para quem ainda não possui a carteira nacional de identidade emitida e quem precisar tirar a segunda via. A mobilização será no Shopping Moxuara, em Cariacica.

Serão distribuídas 800 senhas, sendo 100 preferenciais. O atendimento à população está previsto para começar a partir das 9h com término às 16h30. A Polícia Civil recomenda que os interessados devem chegar cedo ao local.

Para emitir a 1º via do documento é necessário apresentar original e cópia simples da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF e foto 3x4.