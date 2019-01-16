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Crítica

'Pode incentivar a insubordinação', diz Herkenhoff sobre anistia da PM

O ex-secretário de Segurança Pública diz que uma anistia genérica pode incentivar a insubordinação dentro da PM.

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2019 às 12:36
Henrique Herkenhoff Ex-secretário de Segurança Crédito: Chico Guedes
Ex-secretário estadual de Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, que esteve à frente da pasta durante dois anos do primeiro mandato de Casagrande, criticou a anistia que pode ser dada aos policiais grevistas, caso o projeto de lei seja aprovado na Assembleia Legislativa. Herkenhoff, que é professor de mestrado em Segurança Pública, diz que uma anistia genérica pode incentivar a insubordinação dentro da PM.
> Anistia: os riscos e as razões de Casagrande
Qual a sua opinião sobre a anistia geral?
A gente não sabe o que cada um fez e está sendo acusado individualmente. Uma anistia geral pode isentar alguém que tenha tido um comportamento completamente fora da medida dos outros. Deveria excluir certos casos. Você teria que olhar o que está sendo imputado a cada um. Uma anistia para quem tenha cometido faltas mais graves do que simples paralisação pode ser questionada.
O que seriam faltas graves nesse contexto da paralisação?
Uma coisa é você discutir a paralisação simplesmente, simples participação no movimento. Mas ali dentro você pode ter agressões, ameaças e outros tipos de comportamento que não sejam a simples participação coletiva na paralisação.
Seria melhor então analisar caso a caso?
A anistia a rigor, geralmente, é feita caso a caso, individualmente.
Quais os riscos de uma anistia geral?
Quando você faz uma anistia genérica, você corre o risco de acabar fazendo uma injustiça e incentivar comportamento de insubordinação como se fosse uma coisa banal, o que dentro da cultura militar é particularmente mais grave. A Polícia Militar se baseia muito na hierarquia e disciplina. Ela pode perder um de seus pilares se não houver dosagem adequada.

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