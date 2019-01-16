'Pode incentivar a insubordinação', diz Herkenhoff sobre anistia da PM

Henrique Herkenhoff Ex-secretário de Segurança Crédito: Chico Guedes

Ex-secretário estadual de Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, que esteve à frente da pasta durante dois anos do primeiro mandato de Casagrande, criticou a anistia que pode ser dada aos policiais grevistas , caso o projeto de lei seja aprovado na Assembleia Legislativa. Herkenhoff, que é professor de mestrado em Segurança Pública, diz que uma anistia genérica pode incentivar a insubordinação dentro da PM.

Qual a sua opinião sobre a anistia geral?

A gente não sabe o que cada um fez e está sendo acusado individualmente. Uma anistia geral pode isentar alguém que tenha tido um comportamento completamente fora da medida dos outros. Deveria excluir certos casos. Você teria que olhar o que está sendo imputado a cada um. Uma anistia para quem tenha cometido faltas mais graves do que simples paralisação pode ser questionada.

O que seriam faltas graves nesse contexto da paralisação?

Uma coisa é você discutir a paralisação simplesmente, simples participação no movimento. Mas ali dentro você pode ter agressões, ameaças e outros tipos de comportamento que não sejam a simples participação coletiva na paralisação.

Seria melhor então analisar caso a caso?

A anistia a rigor, geralmente, é feita caso a caso, individualmente.

Quais os riscos de uma anistia geral?