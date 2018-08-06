Pode faltar água na Serra durante inspeção da Cesan

A Cesan fará uma manutenção na rede de distribuição de água, a partir das 19 horas desta quarta-feira (8) às 6 horas de quinta-feira (9), para melhorar o abastecimento em Serra, nos bairros Parque Residencial Mestre Álvaro, Nova Carapina I, Barro Branco e Pitanga.
Durantes os serviços será feito o teste de estanqueidade, que verifica se há vazamentos na rede, e por vezes não afeta o abastecimento. Os moradores destes quatro bairros devem estar atentos à reserva de água, porém podem não sentir o desabastecimento, afirma a companhia.