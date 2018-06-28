Pode faltar água em cinco municípios da Grande Vitória; veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento () vai realizar uma manutenção programada em locais alternados de terça (3) a quinta-feira (5), das 6 às 18 horas, em bairros de. A companhia informou que a manutenção será realizada para melhorar o abastecimento de água dos bairros, e que a população pode sera afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento deve ser restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.