Pode faltar água em cinco municípios da Grande Vitória; veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar uma manutenção programada em locais alternados de terça (3) a quinta-feira (5), das 6 às 18 horas, em bairros de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. A companhia informou que a manutenção será realizada para melhorar o abastecimento de água dos bairros, e que a população pode sera afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento deve ser restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Em caso de dúvida, moradores devem entrar em contato pelo telefone 115.