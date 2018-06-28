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Manutenção da Cesan

Pode faltar água em cinco municípios da Grande Vitória; veja lista

A Cesan informou que a manutenção será realizada para melhorar o abastecimento de água nos bairros

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 18:24
Água Crédito: Reprodução
A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar uma manutenção programada em locais alternados de terça (3) a quinta-feira (5), das 6 às 18 horas, em bairros de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. A companhia informou que a manutenção será realizada para melhorar o abastecimento de água dos bairros, e que a população pode sera afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento deve ser restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
Em caso de dúvida, moradores devem entrar em contato pelo telefone 115.

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