Pode faltar água em bairros da Serra nesta quinta; veja locais

A Cesan vai interligar redes em bairros de Serra na quinta-feira (12), de 8 às 18 horas. O objetivo é melhorar o abastecimento na região. A companhia salienta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.