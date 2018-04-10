Pode faltar água em bairros da Serra nesta quinta; veja locais

A Cesan vai interligar redes em bairros de Serra na quinta-feira (12), de 8 às 18 horas. O objetivo é melhorar o abastecimento na região. A companhia salienta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.
CONFIRA OS BAIRROS
Quinta-feira (12) - 8 às 18 horas
Barro Branco
Parque Resid. Mestre Álvaro
Pitanga
Nova Carapina I
Nova Carapina II
Eldorado
Cidade Pomar
Campinho da Serra I
Campinho da Serra II
Planalto Serrano
Vista da Serra I
Vista da Serra II
São Lourenço
Maria Niobe
Caçaroca
Centro Serra
Santo Antônio
Cascata
São Judas Tadeu
Nossa Senhora da Conceição
Colina da Serra
Jardim da Serra
São Marcos I
São Marcos II
Belvedere
Divinópolis
Jardim Bela Vista
Palmeiras
Jardim Guanabara
Jardim Primavera
São Domingos
Residencial Centro da Serra
Continental