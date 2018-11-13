Pode chover no Espírito Santo nesta terça-feira

Depois da semana de forte chuva em todo o Espírito Santo, a segunda-feira (12) amanheceu ensolarada e o tempo deu uma trégua para os capixabas. Mas, segundo o instituto Climatempo, o aumento da nebulosidade durante o dia pode trazer pancadas de chuva com raios à tarde e à noite em todo o Sudeste do Brasil já nesta terça-feira (13).
A previsão é de que pode chover a qualquer hora do dia, mas essa chuva deve ser fraca e moderada. O sol também aparecerá entre muitas nuvens em Vitória.
"CALORÃO" NA QUARTA
Já na quarta-feira (14), o instituto prevê que será com mais calor em todo o Sudeste. O Climatempo aproveita para relembrar os recordes atuais de calor em 2018 nas capitais da Região Sudeste, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
São Paulo: 33,7°C | 24 de janeiro;
Rio de Janeiro: 39,4°C | 19 de janeiro;
Belo Horizonte: 34,1°C | 13 de outubro;
Vitória: 36,5°C | 29 de janeiro.