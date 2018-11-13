Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
previsão do tempo

Pode chover no Espírito Santo nesta terça-feira

Já na quarta-feira (14), o sol deve aparecer em todo o Sudeste

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 21:51
De acordo com o Climatempo, pode chover no Espírito Santo nesta terça-feira (12) Crédito: Vitor Jubini
Depois da semana de forte chuva em todo o Espírito Santo, a segunda-feira (12) amanheceu ensolarada e o tempo deu uma trégua para os capixabas. Mas, segundo o instituto Climatempo, o aumento da nebulosidade durante o dia pode trazer pancadas de chuva com raios à tarde e à noite em todo o Sudeste do Brasil já nesta terça-feira (13).
> Após chuvas, moradores perdem tudo e não têm para onde voltar no ES
A previsão é de que pode chover a qualquer hora do dia, mas essa chuva deve ser fraca e moderada. O sol também aparecerá entre muitas nuvens em Vitória.
"CALORÃO" NA QUARTA
Já na quarta-feira (14), o instituto prevê que será com mais calor em todo o Sudeste. O Climatempo aproveita para relembrar os recordes atuais de calor em 2018 nas capitais da Região Sudeste, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
São Paulo: 33,7°C | 24 de janeiro;
Rio de Janeiro: 39,4°C | 19 de janeiro;
Belo Horizonte: 34,1°C | 13 de outubro;
Vitória: 36,5°C | 29 de janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados