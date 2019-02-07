Pó preto se espalha mais no verão

Mão suja de pó preto: poluição incomoda moradores Crédito: IMAGEM

A baixa quantidade de chuva e o vento Nordeste, típico durante o Verão, fizeram aumentar as reclamações dos capixabas em relação ao pó preto nas cidades da Grande Vitória.

O problema fica ainda mais perceptível na época com pouca chuva, porque as partículas de poluentes ficam suspensas no ar por mais tempo e atingem distâncias maiores por causa da força do vento. Essas informações foram baseadas em pesquisas do grupo especializado em estudos sobre a qualidade do ar, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





O engenheiro Alexsander Silveira faz parte do grupo e explicou que há estudos para que seja possível identificar com exatidão de quais empresas saem as partículas presentes no pó preto, o que ajudaria a fiscalizar os principais poluidores.

O servidor público Antônio Silva diz que sente diariamente os efeitos do problema. Morador de Soteco, em Vila Velha, ele afirma que precisa limpar a casa com pano molhado constantemente e manter as janelas fechadas. O filho de três anos sofre com problemas respiratórios desde os primeiros meses de vida. “A questão é reincidente. A gente tem que estar sempre limpando”, disse o morador de Vila Velha.

A sensação de aumento na quantidade de pó preto que alguns moradores na Grande Vitória tiveram foi confirmada por medições feitas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). No mês de dezembro, 8 dos 10 locais monitorados pelo órgão tiveram um aumento da emissão de poeira sedimentável em comparação com novembro. No entanto, nenhum deles ultrapassou o padrão de poeira considerado aceitável pelo Iema, que é de 14 gramas por metro quadrado um período de 30 dias.

OUTRO LADO

Apontadas como principais geradoras dos resíduos de minério e carvão presentes no pó preto da Grande Vitória, a ArcelorMittal e a Vale se posicionaram sobre o problema. A ArcelorMittal informou que tem intensificado as ações de controle ambiental, executadas durante todo ano, e investido em novos controles. A empresa afirma que tem investido em tecnologias para reduzir, cada vez mais, seus índices de emissões.