Complexo de Tubarão: foram estabelecidas metas a curto prazo, como o fechamento de algumas esteiras, e outras a médio e longo prazo Crédito: Reprodução | Iema | Cetesb

As empresas do Complexo de Tubarão  Vale e ArcelorMittal  precisam pôr em prática um conjunto de 191 ações para reduzir as emissões do pó preto que afeta e incomoda os moradores da Grande Vitória. É a conclusão do relatório produzido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), apresentado nesta terça-feira (22). Nas vistorias realizadas nas duas empresas foram encontrados pelo menos 100 locais por onde há vazamento de poluição.

Your browser does not support the audio element. Pó preto; relatório aponta falhas de empresas e estabelece 191 metas -

A principal conclusão é de que as condições das instalações das empresas e o seu processo produtivo geram fontes significativas de emissões atmosféricas, com destaque para as chamadas emissões fugitivas.

DOCUMENTO O relatório completo [.PDF]

É a poluição oriunda das esteiras, do tombamento de vagões, das pilhas e do manuseio do minério e carvão, do transporte por caminhões, dentre outras fontes. Parte desse material escapa dos equipamentos, vai para o chão e é levado pelo vento, poluindo o ar e o mar.

Fato, inclusive, constatado em uma operação da Polícia Federal, em janeiro 2016, que interditou as operações do Complexo de Tubarão por quase uma semana. Há também ações tramitando na Justiça em decorrência do problema, que há anos vem sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal e o Estadual.

De acordo com o relatório, este é um tipo de poluição que não passa por nenhum equipamento de controle. E mais, não consegue nem mesmo ser medida. O documento destaca que, por suas características, as emissões fugitivas devem ser atacadas prioritariamente. Constituem emissões sem controle, que não deveriam ocorrer e têm impacto local significativo na qualidade do ar, destaca o documento.

Segundo o presidente da Cetesb, Carlos Roberto dos Santos, se as ações propostas no relatório forem postas em prática, haverá um grande avanço no controle do pó preto que hoje, eventualmente, sentimos quando passamos a mão na janela e verificamos que ele está escapando, relatou.

CONSTATAÇÃO

Uma poluição, segundo a abertura do próprio relatório, que vem da mineradora e da siderúrgica. É reconhecida a contribuição do Complexo Industrial de Tubarão para os atuais níveis de poluentes atmosféricos na Região Metropolitana da Grande Vitória, diz a abertura do documento, assinalando ainda que o Inventário de Fontes de Emissão de Poluentes Atmosféricos (2010) evidencia que elas são responsáveis por mais de 80% das emissões de poluentes primários.

O documento estabelece medidas a serem adotadas a curto prazo, em até seis meses, outras em até dois anos, e as de custo maior, em até cinco anos. A Cetesb entende que anteriormente à aplicação de grandes investimentos em robustos equipamentos de controle de poluição do ar, as emissões deverão ser totalmente captadas, portanto, ações iniciais a curto e médio prazo são prioridades nas metas estabelecidas, diz.

AÇÕES

Haverá agora um período de avaliação da comunidade, que poderá fazer sugestões ao relatório. O material também será disponibilizado para as empresas avaliarem o seu conteúdo. O segundo momento será a assinatura de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), que será produzido pelo Ministério Público Federal e o Estadual, e que tem prazo para acontecer nos próximos seis meses.

André Pimentel Filho, procurador da República, lembrou que além do TCA, há o processo de licenciamento das empresas que também estará condicionado as mudanças propostas. E todo o processo, acrescentou o promotor Marcelo Lemos, será continuamente revisto. A tecnologia e as demandas vão avançando dia após dia. Então, constantemente, precisaremos revisar o termo, destacou.

AVANÇO

Para o secretário de Meio Ambiente do Estado Aladim Cerqueira, a conclusão desta etapa constitui um grande avanço em busca de atender os anseios da população. O desafio será equalizar a diminuição da poluição com uma mudança de comportamento das empresas, destacou.

No valor de R$ 251 mil, o contrato com a Cetesb foi assinado em novembro do ano passado. As vistorias foram realizadas até janeiro deste ano.