Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Pó preto: relatório aponta falhas de empresas e estabelece 191 metas
Complexo de Tubarão

Pó preto: relatório aponta falhas de empresas e estabelece 191 metas

A principal conclusão é de que as condições das instalações das empresas e o seu processo produtivo têm gerado as chamadas 'emissões fugitivas'

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 22:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 22:29
Complexo de Tubarão: foram estabelecidas metas a curto prazo, como o fechamento de algumas esteiras, e outras a médio e longo prazo Crédito: Reprodução | Iema | Cetesb
 As empresas do Complexo de Tubarão  Vale e ArcelorMittal  precisam pôr em prática um conjunto de 191 ações para reduzir as emissões do pó preto que afeta e incomoda os moradores da Grande Vitória. É a conclusão do relatório produzido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), apresentado nesta terça-feira (22). Nas vistorias realizadas nas duas empresas foram encontrados pelo menos 100 locais por onde há vazamento de poluição.
Pó preto; relatório aponta falhas de empresas e estabelece 191 metas -
A principal conclusão é de que as condições das instalações das empresas e o seu processo produtivo geram fontes significativas de emissões atmosféricas, com destaque para as chamadas emissões fugitivas.
 DOCUMENTO  O relatório completo [.PDF]
É a poluição oriunda das esteiras, do tombamento de vagões, das pilhas e do manuseio do minério e carvão, do transporte por caminhões, dentre outras fontes. Parte desse material escapa dos equipamentos, vai para o chão e é levado pelo vento, poluindo o ar e o mar.
Fato, inclusive, constatado em uma operação da Polícia Federal, em janeiro 2016, que interditou as operações do Complexo de Tubarão por quase uma semana. Há também ações tramitando na Justiça em decorrência do problema, que há anos vem sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal e o Estadual.
De acordo com o relatório, este é um tipo de poluição que não passa por nenhum equipamento de controle. E mais, não consegue nem mesmo ser medida. O documento destaca que, por suas características, as emissões fugitivas devem ser atacadas prioritariamente. Constituem emissões sem controle, que não deveriam ocorrer e têm impacto local significativo na qualidade do ar, destaca o documento.
Segundo o presidente da Cetesb, Carlos Roberto dos Santos, se as ações propostas no relatório forem postas em prática, haverá um grande avanço no controle do pó preto que hoje, eventualmente, sentimos quando passamos a mão na janela e verificamos que ele está escapando, relatou.
CONSTATAÇÃO
Uma poluição, segundo a abertura do próprio relatório, que vem da mineradora e da siderúrgica. É reconhecida a contribuição do Complexo Industrial de Tubarão para os atuais níveis de poluentes atmosféricos na Região Metropolitana da Grande Vitória, diz a abertura do documento, assinalando ainda que o Inventário de Fontes de Emissão de Poluentes Atmosféricos (2010) evidencia que elas são responsáveis por mais de 80% das emissões de poluentes primários.
O documento estabelece medidas a serem adotadas a curto prazo, em até seis meses, outras em até dois anos, e as de custo maior, em até cinco anos. A Cetesb entende que anteriormente à aplicação de grandes investimentos em robustos equipamentos de controle de poluição do ar, as emissões deverão ser totalmente captadas, portanto, ações iniciais a curto e médio prazo são prioridades nas metas estabelecidas, diz.
AÇÕES
Haverá agora um período de avaliação da comunidade, que poderá fazer sugestões ao relatório. O material também será disponibilizado para as empresas avaliarem o seu conteúdo. O segundo momento será a assinatura de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA), que será produzido pelo Ministério Público Federal e o Estadual, e que tem prazo para acontecer nos próximos seis meses.
André Pimentel Filho, procurador da República, lembrou que além do TCA, há o processo de licenciamento das empresas que também estará condicionado as mudanças propostas. E todo o processo, acrescentou o promotor Marcelo Lemos, será continuamente revisto. A tecnologia e as demandas vão avançando dia após dia. Então, constantemente, precisaremos revisar o termo, destacou.
AVANÇO
Para o secretário de Meio Ambiente do Estado Aladim Cerqueira, a conclusão desta etapa constitui um grande avanço em busca de atender os anseios da população. O desafio será equalizar a diminuição da poluição com uma mudança de comportamento das empresas, destacou.
No valor de R$ 251 mil, o contrato com a Cetesb foi assinado em novembro do ano passado. As vistorias foram realizadas até janeiro deste ano.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dor abdominal é um dos sintomas da pancreatite
Sintomas de pancreatite: veja quais são os sinais de alerta
Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados