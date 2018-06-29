PMs que vão atuar na Ufes terão treinamento sobre direitos humanos

Os policiais da reserva que vão atuar na segurança da Ufes passarão por uma capacitação em direitos humanos, segundo o prefeito universitário, Renato Schwab. De acordo com ele, os PMs vão receber um treinamento com foco no policiamento no contexto universitário.
Essa é uma contrapartida da universidade. Vamos ter uma capacitação, um treinamento. Nós estamos firmando um convênio, uma parceria.
Ainda segundo o prefeito, os policiais vão estar devidamente fardados e aparelhados nos patrulhamentos dos campi. O policial vem completo. Ele vem com armamento, farda e colete balístico.
A partir do momento que o convênio for firmado, o trabalho da PM vai ser integrado com o da vigilância atual da universidade. Inclusive, os policiais vão contar com o sistema de videomonitoramento já instalado na instituição. Nossa expectativa é que o sistema de videomonitoramento se integre ao Ciodes. No nosso sistema não vai ter mais vigilantes, vão ser os policiais com acesso constante e permanente para o trabalho da polícia.
O prefeito ainda destacou que qualquer pessoa que tiver atitude suspeita vai ser abordada pela polícia. O objetivo é promover a segurança maior para toda a comunidade universitária.
120 POLICIAIS VÃO REFORÇAR SEGURANÇA NA UFES
Representantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) formalizaram na tarde desta quinta-feira (28) um convênio com a Polícia Militar para aumentar a segurança nos campi universitários localizados em Goiabeiras e em Maruípe, em Vitória, além das sedes de Alegre e São Mateus. A reportagem do Gazeta Online divulgou em primeira mão nesta quarta (27) a informação de que policiais militares da reserva passariam a atuar nos campi já a partir do segundo semestre de 2018.
Na prática, de acordo com números divulgados pelo prefeito universitário, Renato Schwab, ao todo 120 militares passarão a atuar nos campi da Ufes. Em Goiabeiras, a universidade conta com 48 homens, entre guardas patrimoniais e vigilantes terceirizados que possuem porte de arma.
A universidade pontuou que os policiais vão ser distribuídos para reforçar a segurança dos quatro campi pertencentes à Ufes. Renato Schwab disse que 66 trabalharão em Goiabeiras, 20 em Maruípe, restando 34 policiais para serem divididos entre os campus de São Mateus e Alegre. O investimento custará cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres da instituição.
O prefeito universitário disse que, para auxiliar a atuação de todos os membros que farão a segurança dos locais, a Ufes tem já em funcionamento 716 câmeras espalhadas nos campi.
INSEGURANÇA DENTRO DA UFES
A universidade tem sido palco de assaltos e até estupro, o que tem assustado estudantes e servidores. No início do mês, um homem foi vítima de estupro no campus de Goiabeiras, em Vitória. O abuso sexual aconteceu no prédio do IC1, no Centro de Ciências Exatas (CCE). Já na terça da semana passada, duas alunas foram assaltadas e mantidas reféns por um bandido armado dentro de uma sala de aula no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), também em Vitória.
A insegurança levou o diretor do CCJE, Rogério Naques Faleiros, a enviar nesta semana um comunicado a alunos, professores e servidores do centro, orientando que eles não andem a sós no campus e evitem o uso de celular em locais abertos, entre outras medidas.
ATUAÇÃO
O secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, não precisou o mês em que os policiais começarão a atuar na universidade, mas disse que quer que isso aconteça o mais rápido possível.
Todas as etapas burocráticas foram vencidas e estamos em um momento muito próximo de celebrar esse convênio. Acreditamos que essa é uma medida muito importante e forte, que nós vamos acelerar porque queremos que ela aconteça o mais rápido possível, destacou.
Ele descartou, no entanto, que seja necessária a instalação de uma base da polícia na universidade como medida para conter os casos de violência.
A polícia não tem problema em entrar nos campi. Somos parceiros da Ufes. A Polícia Militar faz rondas periódicas a pedido da Ufes, inclusive. E toda vez que a polícia é acionada para ir lá, atender a uma ocorrência, fazer a verificação de um suspeito, a PM vai imediatamente, diz.
ORIENTAÇÕES SÃO IMPORTANTÍSSIMAS
O secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, avaliou de forma positiva as recomendações de segurança passadas nesta semana a alunos e servidores pelo diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), Rogério Naques Faleiros. As orientações são importantíssimas, disse Nylton.
Conforme noticiado ontem por A GAZETA, o diretor do CCJE orientou que alunos e servidores evitem o uso de celulares em locais abertos e procurem andar em grupos, entre outras medidas.
Para Nylton, a prevenção, indicada nas orientações, é a melhor forma de evitar ser vítima de um assalto. A melhor postura para não ser vítima de um crime, para todos nós, não só na Ufes, é estar atento, observar, é se prevenir. Então, a Ufes fez certo em orientar os seus alunos nessas providências de prevenção ao crime.
ASSALTO
Na terça-feira da semana passada, dia 19, por volta das 16h50, duas alunas foram assaltadas e feitas reféns por um bandido armado, por cerca de 15 minutos, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), em Goiabeiras, Vitória. Antes de fugir, o criminoso ameaçou as duas de morte.
As câmeras de videomonitoramento da universidade flagraram a ação de um suspeito. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil, que pede que quem tiver informações sobre o suspeito entre em contato pelo Disque-Denúncia 181. As pessoas também podem fazer as denúncias pelo telefone da Delegacia de Goiabeiras: (27) 3135-2021.
O secretário de Segurança afirmou que este crime está sob investigação da Polícia Civil e que não passaria mais informações sobre o caso especificamente.
Mas ele descartou que os assaltos cometidos nos campi da Ufes sejam praticados por uma quadrilha especializada.
Nas investigações ainda não foi verificado que alguma quadrilha esteja praticando esses assaltos. Não foi detectado um grupo organizado que vai lá, planejadamente, ficar praticando esses crimes, ressaltou.