PM quer que prefeituras barrem trios elétricos durante o carnaval

A Polícia Militar do Espírito Santo recomendou às prefeituras da Região Metropolitana que não autorizassem blocos de carnaval com trios elétricos. Como explicou o coronel Alexandre Ramalho, comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano. Ao todo, na região, dois mil policiais militares farão a patrulha nos quatro dias de carnaval.
Ele explicou que a recomendação foi mais estratégica do que uma imposição, já que a garantia de segurança é mais fácil em blocos parados.
Facilita a garantia de segurança. O problema com a gente é que o trio torna uma situação que é estática em móvel, explica o coronel.
A recomendação veio, principalmente, após a confusão com um bloco de pré-carnaval em Itaparica, Vila Velha, no último dia 14 de janeiro. Para desobstruir a rua e conter ocorrências, como declararam à época, a PM usou bala de borracha e bombas de gás. A PM havia informado que houve um tumultuou pós-show por causa da não apresentação de uma das atrações. Na ocasião, houve correria após a passagem do bloco.
O coronel Ramalho explica que nem todas as prefeituras puderam atender as recomendações, pois há blocos tradicionais com a estrutura montada para trios elétricos. Ainda assim, há reflexos da recomendação nos municípios.
Vila Velha é um desses casos. O Bloco Surpresa, que tem 30 anos de desfile na Barra do Jucu, não vai desfilar este ano com carros alegóricos e trio. Em 2017, também não houve, mas foi por causa da greve a Polícia Militar.
Em reunião do bloco, pela segurança dos foliões, ficamos com medo de sair este ano. Arrastamos 20 mil pessoas por dia. A PM não está mais do mesmo jeito desde a greve. Com 20 mil pessoas, fica difícil para a gente levar com responsabilidade, afirma Leonardo Valadares, presidente do Bloco Surpresa.
TRAJETO
O coronel Ramalho recomendou também que as prefeituras limitassem o itinerário dos blocos, para que não fizessem grandes percursos e, com isso, não houvesse risco de comunidades rivais se encontrarem e promoverem acertos de conta.
EXIGÊNCIAS PARA LIBERAR EVENTOS AUMENTARAM
Nem todas as prefeituras atenderam a recomendação da PM, mas confirmaram que estão mais exigentes ao liberar eventos de grande porte, com trios.
Houve uma coincidência. Porque esse também é um desejo da Prefeitura de Vitória. Já tínhamos decidido que não incentivaríamos trios elétricos. Eles acabam provocando uma aglomeração que leva ao descontrole, afirma Fronzio Calheira Mota, secretário de Segurança Urbana de Vitória.
O secretário explica que os trios não estão proibidos, mas que o município está mais exigente ao liberar eventos com eles. Ele vai ter uma gama de exigências maior, com confirmação de qual aparato o organizador vai ter para o evento, exemplifica Calheira.
O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, afirmou que alguns carros de som pequenos foram autorizados em pequenos percursos. Tivemos que limitar. O problema é que a quantidade de blocos aumentou muito. Não temos como garantir a segurança de todos. É pela nossa capacidade operacional.
Em Cariacica, os blocos autorizados têm que liberar as ruas no horário estipulado. Na Serra, blocos terão que circular por no máximo quatro horas, até as 23 horas.