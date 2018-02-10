PM quer que prefeituras barrem trios elétricos durante o carnaval

Desfile do Bloco Surpresa, na Barra do Jucu. Este ano, apresentação com carros alegóricos e trio não acontecerá Crédito: Nestor Muller | Arquivo

A Polícia Militar do Espírito Santo recomendou às prefeituras da Região Metropolitana que não autorizassem blocos de carnaval com trios elétricos. Como explicou o coronel Alexandre Ramalho, comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano. Ao todo, na região, dois mil policiais militares farão a patrulha nos quatro dias de carnaval.

Ele explicou que a recomendação foi mais estratégica do que uma imposição, já que a garantia de segurança é mais fácil em blocos parados.

Facilita a garantia de segurança. O problema com a gente é que o trio torna uma situação que é estática em móvel, explica o coronel.

A recomendação veio, principalmente, após a confusão com um bloco de pré-carnaval em Itaparica, Vila Velha, no último dia 14 de janeiro. Para desobstruir a rua e conter ocorrências, como declararam à época, a PM usou bala de borracha e bombas de gás. A PM havia informado que houve um tumultuou pós-show por causa da não apresentação de uma das atrações. Na ocasião, houve correria após a passagem do bloco.

O coronel Ramalho explica que nem todas as prefeituras puderam atender as recomendações, pois há blocos tradicionais com a estrutura montada para trios elétricos. Ainda assim, há reflexos da recomendação nos municípios.

Vila Velha é um desses casos. O Bloco Surpresa, que tem 30 anos de desfile na Barra do Jucu, não vai desfilar este ano com carros alegóricos e trio. Em 2017, também não houve, mas foi por causa da greve a Polícia Militar.

Em reunião do bloco, pela segurança dos foliões, ficamos com medo de sair este ano. Arrastamos 20 mil pessoas por dia. A PM não está mais do mesmo jeito desde a greve. Com 20 mil pessoas, fica difícil para a gente levar com responsabilidade, afirma Leonardo Valadares, presidente do Bloco Surpresa.

TRAJETO

O coronel Ramalho recomendou também que as prefeituras limitassem o itinerário dos blocos, para que não fizessem grandes percursos e, com isso, não houvesse risco de comunidades rivais se encontrarem e promoverem acertos de conta.

EXIGÊNCIAS PARA LIBERAR EVENTOS AUMENTARAM

Nem todas as prefeituras atenderam a recomendação da PM, mas confirmaram que estão mais exigentes ao liberar eventos de grande porte, com trios.

Houve uma coincidência. Porque esse também é um desejo da Prefeitura de Vitória. Já tínhamos decidido que não incentivaríamos trios elétricos. Eles acabam provocando uma aglomeração que leva ao descontrole, afirma Fronzio Calheira Mota, secretário de Segurança Urbana de Vitória.

O secretário explica que os trios não estão proibidos, mas que o município está mais exigente ao liberar eventos com eles. Ele vai ter uma gama de exigências maior, com confirmação de qual aparato o organizador vai ter para o evento, exemplifica Calheira.

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, afirmou que alguns carros de som pequenos foram autorizados em pequenos percursos. Tivemos que limitar. O problema é que a quantidade de blocos aumentou muito. Não temos como garantir a segurança de todos. É pela nossa capacidade operacional.