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Rodovia do Sol

PM encontra homem morto dentro de carro durante blitz em Vila Velha

O motorista do veiculo contou aos policias que estava prestando socorro a um carroceiro que havia sido baleado em Barramares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 23:28

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 23:28

Homem foi encontrado morto dentro de carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Um carroceiro de 39 anos foi assassinado a tiros enquanto assistia um jogo de futebol em Barramares, Vila Velha. Um vizinho ainda tentou socorrê-lo, mas o carro foi parado por uma blitz da polícia e os militares constataram que Roberto Carlos Delesport já estava morto.
De acordo com testemunhas, no fim da tarde desta sexta-feira (09) um grupo de amigos jogava futebol em um campo de Barramares. Roberto Carlos, que era morador da região, estava fora do campo assistindo a partida.
Em determinado momento, os populares ouviram vários tiros e todos saíram correndo. Um vizinho viu Roberto Carlos ferido caído no chão, porém, ninguém soube informar as características de quem efetuou os disparos.
Como a vítima morava no bairro, a família chegou rápido ao local do crime. Foi quando a mulher de Roberto Carlos viu que ele ainda estava respirando e pediu para que um dos vizinhos o levasse ao hospital com o carro da vítima, já que a mulher não dirigia.
O vizinho aceitou, mas ao passar pela Rodovia do Sol o veículo foi parado por uma blitz da polícia. A testemunha informou o que havia acontecido, mas os policiais constataram que o carroceiro já estava morto.
A perícia e a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram chamados. De acordo com a perícia, Roberto Carlos foi atingido com um tiro no peito, um nas costas e outro no ombro.
Os investigadores da DHPP informaram que a vítima tinha passagens pela polícia por homicídio e tráfico e que a linha de investigação aponta que ele era o alvo dos disparos. Nenhum suspeito foi localizado. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.

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