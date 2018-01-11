PM deixa blitze da Lei Seca em segundo plano

Policial militar faz abordagem a motorista durante blitz: operações foram reduzidas no ano passado Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Uma das estratégias para impedir que motoristas assumam o volante após ingerir bebida alcoólica, as blitze de trânsito ficaram em segundo plano durante o ano de 2017. Embora a Polícia Militar não disponha do número total de abordagens realizadas no período, a corporação reconhece que houve diminuição na quantidade de testes de bafômetro no Estado.

Um dos parâmetros é o número de autuações que, num comparativo entre 2015 e o ano passado, revela queda de quase 60% nos testes de bafômetro em todo o Espírito Santo.

Enquanto naquele ano foram 2.958 autuações por embriaguez, após abordagem policial e a realização do exame, em 2017 foram 1.239 casos. Sem contar as autuações por recusa do teste, que apresentaram uma queda ainda maior: passaram de 6.872 para 1.864.

A queda (nos testes) provavelmente foi na mesma proporção do número de autos de infração, afirma o tenente-coronel Marcelo Muniz, diretor adjunto de comunicação da Polícia Militar.

O oficial da PM garante que não faltaram recursos para a realização das operações em 2017 e que, na verdade, houve a opção por direcionar o trabalho policial para outras ações, além das blitze da Lei Seca.

O tenente-coronel Muniz diz que não há dificuldade em admitir a necessidade de focar o trabalho policial nas operações de combate aos motoristas que dirigem após beber.

Precisamos aumentar a capacidade de fiscalizar especificamente esse assunto, embora nosso entendimento é que foi muito produtivo e positivo ter dado visibilidade aos policiais em outras ações. Agora, a prioridade será aumentar o efetivo para essa especificidade (blitze da Lei Seca), sem deixar de realizar operações e autuações para outras situações, assegura.

Paralelamente à redução da fiscalização, o número de acidentes de trânsito cresceu. Em 2015 foram registradas 30.987 ocorrências e, no ano passado, 31.055. Questionado se as ocorrências motivaram a revisão da estratégia, Muniz negou.

A diminuição das operações não surtiu efeito no número de acidentes. Embora tenha aumentado, não foi na mesma proporção. Não podemos fazer essa relação, até porque houve outras operações de combate a infrações que também contribuem para o ocorrência de acidentes. A fiscalização de trânsito não se restringe aos motoristas embriagados, argumenta.

Lei de acesso

Os dados para a reportagem foram inicialmente obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, pela qual órgãos públicos são obrigados a divulgar dados aos cidadãos. Essa medida foi necessária porque, desde junho do ano passado, um levantamento havia sido solicitado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), porém foi repassado com inconsistência. Já as informações divulgadas pela Lei de Acesso referiam-se somente à Grande Vitória que, por fim, foram complementados pela PM.

Uma situação preocupante, no entanto, é a PM não dispor de número exato de abordagens realizadas, podendo dificultar o planejamento e a avaliação de ações que precisam ser implementadas.

DADOS

Bafômetro

2015

Fizeram o exame: 2.958

Recusaram: 6.872

2016

Fizeram o exame: 2.133

Recusaram: 7.579

2017

Fizeram o exame: 1.237

Recusaram: 1.864

Acidentes

2015

30.987

2016

28.897

2017

31.055

PM GARANTE QUE ESTE ANO FOCO VOLTA A SER EMBRIAGUEZ

Bafômetro: especialistas defendem ação com teste Crédito: Reprodução/Web

O tenente-coronel Marcelo Muniz, diretor-adjunto de comunicação da PM, assegura que em 2018 o foco das operações de trânsito volta aos motoristas que dirigem embriagados.

Muniz disse que a decisão já está em prática desde o início da Operação Verão, implementada em 26 de dezembro passado, e será assim ao longo de todo o ano.

Os especialistas em trânsito reforçam a importância de fiscalizar. Para o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no Espírito Santo, Sandro Rotunno, educação e fiscalização formam o binômio necessário para prevenir acidentes e contribuir para um trânsito mais seguro.

Ele avalia que pouco a pouco as pessoas estão se conscientizando sobre os riscos de dirigir sob efeito do álcool, e buscam alternativas para sair e, principalmente, voltar para casa.

Não há um estudo formal, mas uma percepção de que muitos estão optando por carona, transporte público ou mesmo deixando de beber para dirigir. Então, é muito importante que as fiscalizações continuem, inclusive com seu caráter educativo, opina.

Sandro Rotunno destaca que a educação para o trânsito deve começar ainda com as crianças, para que sejam adultos mais responsáveis.

A criança, quando recebe as informações, não apenas vai crescer pensando em fazer um trânsito mais seguro para a coletividade, mas já começa a agir chamando a atenção dos pais que fogem às regras, pondera.