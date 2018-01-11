PM deixa blitze da Lei Seca em segundo plano

Uma das estratégias para impedir que motoristas assumam o volante após ingerir bebida alcoólica, as blitze de trânsito ficaram em segundo plano durante o ano de 2017. Embora a Polícia Militar não disponha do número total de abordagens realizadas no período, a corporação reconhece que houve diminuição na quantidade de testes de bafômetro no Estado.
Um dos parâmetros é o número de autuações que, num comparativo entre 2015 e o ano passado, revela queda de quase 60% nos testes de bafômetro em todo o Espírito Santo.
Enquanto naquele ano foram 2.958 autuações por embriaguez, após abordagem policial e a realização do exame, em 2017 foram 1.239 casos. Sem contar as autuações por recusa do teste, que apresentaram uma queda ainda maior: passaram de 6.872 para 1.864.
A queda (nos testes) provavelmente foi na mesma proporção do número de autos de infração, afirma o tenente-coronel Marcelo Muniz, diretor adjunto de comunicação da Polícia Militar.
O oficial da PM garante que não faltaram recursos para a realização das operações em 2017 e que, na verdade, houve a opção por direcionar o trabalho policial para outras ações, além das blitze da Lei Seca.
O tenente-coronel Muniz diz que não há dificuldade em admitir a necessidade de focar o trabalho policial nas operações de combate aos motoristas que dirigem após beber.
Precisamos aumentar a capacidade de fiscalizar especificamente esse assunto, embora nosso entendimento é que foi muito produtivo e positivo ter dado visibilidade aos policiais em outras ações. Agora, a prioridade será aumentar o efetivo para essa especificidade (blitze da Lei Seca), sem deixar de realizar operações e autuações para outras situações, assegura.
Paralelamente à redução da fiscalização, o número de acidentes de trânsito cresceu. Em 2015 foram registradas 30.987 ocorrências e, no ano passado, 31.055. Questionado se as ocorrências motivaram a revisão da estratégia, Muniz negou.
A diminuição das operações não surtiu efeito no número de acidentes. Embora tenha aumentado, não foi na mesma proporção. Não podemos fazer essa relação, até porque houve outras operações de combate a infrações que também contribuem para o ocorrência de acidentes. A fiscalização de trânsito não se restringe aos motoristas embriagados, argumenta.
Lei de acesso
Os dados para a reportagem foram inicialmente obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, pela qual órgãos públicos são obrigados a divulgar dados aos cidadãos. Essa medida foi necessária porque, desde junho do ano passado, um levantamento havia sido solicitado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), porém foi repassado com inconsistência. Já as informações divulgadas pela Lei de Acesso referiam-se somente à Grande Vitória que, por fim, foram complementados pela PM.
Uma situação preocupante, no entanto, é a PM não dispor de número exato de abordagens realizadas, podendo dificultar o planejamento e a avaliação de ações que precisam ser implementadas.
DADOS
Bafômetro
2015
Fizeram o exame: 2.958
Recusaram: 6.872
2016
Fizeram o exame: 2.133
Recusaram: 7.579
2017
Fizeram o exame: 1.237
Recusaram: 1.864
Acidentes
2015
30.987
2016
28.897
2017
31.055
PM GARANTE QUE ESTE ANO FOCO VOLTA A SER EMBRIAGUEZ
O tenente-coronel Marcelo Muniz, diretor-adjunto de comunicação da PM, assegura que em 2018 o foco das operações de trânsito volta aos motoristas que dirigem embriagados.
Muniz disse que a decisão já está em prática desde o início da Operação Verão, implementada em 26 de dezembro passado, e será assim ao longo de todo o ano.
Os especialistas em trânsito reforçam a importância de fiscalizar. Para o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no Espírito Santo, Sandro Rotunno, educação e fiscalização formam o binômio necessário para prevenir acidentes e contribuir para um trânsito mais seguro.
Ele avalia que pouco a pouco as pessoas estão se conscientizando sobre os riscos de dirigir sob efeito do álcool, e buscam alternativas para sair e, principalmente, voltar para casa.
Não há um estudo formal, mas uma percepção de que muitos estão optando por carona, transporte público ou mesmo deixando de beber para dirigir. Então, é muito importante que as fiscalizações continuem, inclusive com seu caráter educativo, opina.
Sandro Rotunno destaca que a educação para o trânsito deve começar ainda com as crianças, para que sejam adultos mais responsáveis.
A criança, quando recebe as informações, não apenas vai crescer pensando em fazer um trânsito mais seguro para a coletividade, mas já começa a agir chamando a atenção dos pais que fogem às regras, pondera.
O engenheiro Paulo Lindoso também destaca a fiscalização e a educação como elementos fundamentais. Especialista na área, ele defende a manutenção das operações da Lei Seca com bafômetro para que os motoristas não relaxem e se sintam à vontade para descumprir as leis.