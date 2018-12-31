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Caveirinha

PM compra caminhonetes blindadas para entrar em áreas perigosas

Cada carro, que custa R$ 240 mil, vai ajudar a polícia a acessar áreas com presença de criminosos armados

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 21:31
A Polícia Militar comprou dez caminhonetes com vidros e partes da lataria blindados para acessar áreas consideradas perigosas. Segundo o comandante da corporação, coronel Alexandre Ramalho, a aquisição não é motivada por nenhuma eventual sofisticação dos criminosos, mas para aprimorar a proteção dos policiais que estão na rua.
"Em 2018, a PM apreendeu aproximadamente 3 mil armas nas mãos de criminosos. Via de regra, somos agredidos por eles, inconsequentes, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes. E as estatísticas mostram que esses disparos ocorrem nas laterais da viatura, no vidro frontal. Como eles estão armados e acabam nos confrontando, temos a responsabilidade de proteger o policial", afirmou o comandante.
A primeira caminhonete dupla já está em Vitória. Será usada pelas equipes do 1º Batalhão, que patrulha bairros como Da Penha, Santo Antônio e São Pedro. As outros nove deverão chegar ao Estado até o dia 15 de janeiro de 2019. Batalhões de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica terão duas, cada. A Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), outras duas.
"O 1º Batalhão tem muita região de morro. Vai atender a Força Tática na área de morro. E as demais serão usadas principalmente em áreas de vulnerabilidade social, onde os índices de homicídio acabam sendo elevados por conta do confronto direto do tráfico de entorpecentes", afirmou o coronel Ramalho.
Automóvel tem partes blindadas e vai servir para que a PM acesse áreas perigosas. Crédito: Divulgação/PM
A vencedora do edital, lançado pela PM ainda agosto, foi a Licita Consultoria & Comércio de Veículos Eireli EPP. Cada veículo custou R$ 240 mil. O valor total pago pelos dez carros foi de R$ 2,4 milhões.
O automóvel, conforme especificado no edital, tem vidro frontal, portas laterais, encosto dos bancos traseiros e teto. Os revestimentos também blindam o motor. Além disso, a carroceria é adaptada com uma manta que à prova de disparos.
"A manta permite que os policiais estejam em pé, permite uma entrada tática em algum local em que esteja ocorrendo confronto armado, que necessite de apoio. A finalidade dela é proteger nossos policiais militares em um momento de dificuldade, durante uma troca de tiros. O pensamento é proteção", frisou Ramalho.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil também tem interesse na caminhonete blindada. No dia 26 de novembro, a instituição publicou no Diário Oficial do Estado uma adesão à ata de registro de preços feita pela PM. Assim, pode, no futuro, resolver adquirir automóveis com as mesmas especificações e preços.

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