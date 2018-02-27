PM: 'Atentados contra policiais terão resposta'

Rodovia do Sol foi bloqueada na manhã desta segunda Crédito: Reprodução

Uma das moradoras que reclamou da ação é uma babá de 19 anos, que afirmou que teve uma arma apontada contra ela por um PM. Tinham uns meninos jogando pedra e tinham crianças do lado. A gente começou a gritar para não jogar e eles começaram a atirar , afirmou.

Procurada, a PM ressaltou que a respostas aos ataques tem vistas à preservação física dos envolvidos, sempre que possível. A corporação ainda destacou que manifestações ordeiras serão respeitadas em todos seus aspectos legais. Contudo, aquelas que atentem contra a ordem social serão devidamente monitoradas para indicação de seus responsáveis.

Já a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio da Secretaria Municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito (Semprev), que a Guarda Municipal manteve, ontem, o patrulhamento preventivo de rotina nos bairros Terra Vermelha, Ulisses Guimarães e 23 de Maio em apoio à Polícia Militar.

A rotina de funcionamento dos serviços públicos serão restabelecidas hoje.

A morte de Leandro foi registrada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso segue em investigação.

Tropa controla protesto com fogo Crédito: Ricardo Medeiros

Serra

O ocorrido ontem na Grande Terra Vermelha lembra o que houve no último dia 20 em Central carapina, na Serra. Um jovem de 18 anos morreu durante um confronto com a polícia no bairro.

A morte causou indignação em moradores do bairro, que apedrejaram duas viaturas da Polícia Civil. A revolta se estendeu até a BR 101, com carros quebrados durante protesto. Ônibus deixaram de circular no bairro. Escolas e comércio ficaram fechados por dois dias.

O conflito aconteceu após uma equipe da Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) da Serra ir até Central Carapina para cumprir um mandado de prisão. Ao cercar uma casa onde o foragido estava, os policiais se depararam com Deusimar Lucas Cunha Neves.

O jovem estava armado com uma pistola calibre ponto 40. Ele teria apontado a arma para os policiais e um deles atirou de imediato contra o jovem, que morreu no local.

Transcol apedrejado e pichado Crédito:

O motorista de um ônibus do Transcol, de 30 anos, contou que passou momentos de terror quando o coletivo que dirigia foi cercado e apedrejado por moradores de 23 de Maio, Vila Velha. Ele conta que não sabia da situação do bairro no momento em que passou e tentava desviar do protesto na Rodovia do Sol, no momento em que foi atacado.

Como tudo aconteceu?

Eram por volta das 14h quando eu me aproximei do local onde eles faziam protesto. Eu dirigia o ônibus da linha 619, que sai do Terminal de Itaparica para a Ponta da Fruta. Eu vi a interdição e tentei desviar por dentro do bairro.

E em que momento eles te cercaram?

Duas ruas depois que eu entrei, quando fiz uma curva, tinha muita gente na rua. Eles nos abordaram e mandaram sair do veículo. Eu tentei acelerar, mas aí começaram a jogar pedras.

Quantos passageiros estavam no ônibus?

Entre 20 a 30 passageiros. Todos começaram a se abaixar. Aí gritaram que iriam atirar se eu não parasse. Eu acabei freando. Abri as portas e todos descemos e saímos correndo. Eles ficaram lá destruindo o ônibus.

O que dizer após passar por essa situação?

Na hora foi muito desespero. Eu devia ter ficado parado esperando eles protestarem. Tentei passar por dentro, mas não sabia que estava nessa situação. Ainda bem que ninguém se machucou.

Opinião da Gazeta - Um déjà vu de violência