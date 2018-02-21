Plano prevê 150 policiais por dia e drones na divisa do ES com o Rio

André Garcia, secretário de segurança, detalhou o plano de segurança para a divisa Crédito: João Paulo Rocetti

Pelos próximos meses, 150 policiais, por dia, vão patrulhar a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. A medida foi anunciada na manhã desta quarta-feira (21), em coletiva de imprensa na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), e faz parte do plano de contingência do Governo do Estado para proteger o território capixaba durante o período de intervenção federal no Rio de Janeiro. Inicialmente, o trabalho de monitoramento na divisa terá duração de dois meses e meio, e custará aos cofres públicos R$ 1 milhão por mês.

OITO PONTOS DE BLOQUEIO

De acordo com o secretário de segurança pública, André Garcia, o plano de contingência na divisa não tem data para terminar, e pode ultrapassar os dois meses e meio iniciais, caso seja necessário. Serão oito pontos de bloqueio espalhados por 198 km na divisa do Estado com o Rio. O monitoramento vai acontecer também via espaço aéreo, com o apoio de helicópteros e drones.

"Não tem prazo. Em um primeiro momento serão dois meses e meio de trabalho, com custo de R$ 2,5 milhões, mas não significa que vai acabar depois disso. Se a intervenção no Rio durar até 31 de dezembro, nós vamos seguir com o trabalho enquanto for necessário. Vamos monitorar 198 km, e vamos contar com o trabalho de inteligência da polícia para implantar os pontos de bloqueio. Em um primeiro momento serão 8 pontos de bloqueio - um deles é a BR 101-, 40 viaturas e em média 150 policiais por dia, incluindo PM, Polícia Civil e PRF", explicou Garcia.

Serão 8 pontos de bloqueio no ES Crédito: Guilherme Ferrari

"O pedido feito desde setembro do ano passado, e vamos fazer novamente, de modo que, com o retorno desse efetivo, nós tenhamos um reforço maior da PRF na rodovia. Vou apresentar ao ministro o planejamento que as nossas policias fizeram para resguardar os interesses do território capixaba. Os governos de Minas Gerais e São Paulo farão o mesmo, e vamos solicitar que se estabeleça um canal permanente em tempo real dos serviços de inteligencia. O serviço de inteligência é fundamental para o trabalho nos bloqueios funcione", afirmou.

Por fim, o secretário de Segurança lembrou que a intervenção federal no Rio de Janeiro ainda não começou e fez questão de tranquilizar a população ao dizer que se trata de um trabalho preventivo.