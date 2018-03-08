Placa padrão Mercosul estreia em setembro no país; veja o que muda

Modelo de como será a nova placa do Mercosul Crédito: Divulgação/Rodrigo Nunes/Ministério das Cidades

O Brasil já tem uma data oficial para que sua frota de automóveis e motocicletas passe a usar as novas placas adotadas pelos demais países membros do Mercosul. De acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (08) , os carros novos passarão a receber a nova placa a partir de 1º de setembro de 2018. O mesmo vale para carros que estejam sendo transferidos de município ou que precisem repor as placas.

DATA PARA TROCA EM VEÍCULOS USADOS

Já para o restante da frota, foi estipulado um prazo maior para a transição. Todos os veículos que circulam em território brasileiro deverão ter trocado as placas atuais pelas novas até 31 de dezembro de 2023 para mudar

Pelo novo sistema, já em vigor no Uruguai e Argentina, a placa tem fundo branco e quatro letras e três números, dispostos de maneira aleatória.

CORES

A cor da combinação alfanumérica indica a categoria: preta para carros particulares, vermelha para táxis, veículos comerciais e de aprendizagem, azul para carros oficiais, verde para carros de teste, dourada para carros diplomáticos e prateada para veículos de coleção.

Uma tarja azul conterá o nome do país e sua bandeira e o emblema do Mercosul. Nas placas brasileiras, ao contrário do que ocorre nas argentinas, haverá também identificação do estado e município. Um sistema integrado de consulta compilará dados sobre o veículo e o proprietário, incluindo eventual histórico de roubos e furtos.

MESMO TAMANHO ATUAL

A nova placa será do mesmo tamanho da utilizada atualmente. Apenas carros de passeio precisam ter placas dianteira e traseira. Motocicletas, quadriciclos, reboques, tratores e guindastes serão identificados apenas pela placa traseira.