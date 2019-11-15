Piúma registra maior acumulado de chuva do ES nas últimas 24 horas

A Defesa Civil divulgou o levantamento do acumulado de chuva no Espírito Santo, nas últimas 24 horas. Vinte e dois municípios registraram chuva com mais de 40 mm. Piúma foi a região mais atingida com 163.8 milímetros, seguida por Domingos Martins, com 158.01 mm e Cariacica, com 151.97 mm, nesta quinta-feira (14). Confira a lista completa de cidades afetadas pela chuva logo abaixo.