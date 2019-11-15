Piúma registra maior acumulado de chuva do ES nas últimas 24 horas

A Defesa Civil divulgou o levantamento do acumulado de chuva no Espírito Santo, nas últimas 24 horas. Vinte e dois municípios registraram chuva com mais de 40 mm. Piúma foi a região mais atingida com 163.8 milímetros, seguida por Domingos Martins, com 158.01 mm e Cariacica, com 151.97 mm, nesta quinta-feira (14). Confira a lista completa de cidades afetadas pela chuva logo abaixo.
A Defesa Civil alertou ainda que Domingos Martins e Santa Leopoldina são considerados municípios com nível "muito alto" de desabamento de terra. Já em Cariacica, Fundão, Vitória, Piúma, Alfredo Chaves e Viana, o risco de desmoronamentos é considerado "alto". As demais regiões atingidas pela chuva no Estado estão com o nível de risco moderado.
MUNICÍPIOS COM ACÚMULO DE ÁGUA
- Piúma- 163.8 mm
- Domingos Martins- 158.01 mm
- Cariacica- 151.97 mm
- Anchieta- 146.8 mm
- Santa Leopoldina- 137.25 mm
- Viana- 132.8 mm
- Alfredo Chaves- 110.6 mm
- Presidente Kennedy- 103.08 mm
- Marechal Floriano- 90.8
- Fundão- 84.6 mm
- Colatina- 81.74 mm
- João Neiva- 75.02 mm
- Rio Novo do Sul- 72.6 mm
- Vitória- 67.3 mm
- Serra- 66.63 mm
- Itapemirim- 64.26 mm
- São Domingos do Norte- 62.29 mm
- Ibiraçu 61.79 mm
- Vila Velha- 58.05 mm
- Aracruz- 53.64 mm
- Rio Bananal- 44.2 mm
- São Roque do Canaã- 40.18