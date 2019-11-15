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Chuvas no ES

Piúma registra maior acumulado de chuva do ES nas últimas 24 horas

Domingos Martins e Santa Leopoldina estão em alerta máximo para o risco de deslizamentos de terra, segundo a Defesa Civil Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 21:44

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 21:44

Data: 14/11/2019 - Cariacica - Rio Formate transborda e invade ruas no bairro Industrial em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
A Defesa Civil divulgou o levantamento do acumulado de chuva no Espírito Santo, nas últimas 24 horas. Vinte e dois municípios registraram chuva com mais de 40 mm. Piúma foi a região mais atingida com 163.8 milímetros, seguida por Domingos Martins, com 158.01 mm e Cariacica, com 151.97 mm, nesta quinta-feira (14). Confira a lista completa de cidades afetadas pela chuva logo abaixo.
A Defesa Civil alertou ainda que Domingos Martins e Santa Leopoldina são considerados municípios com nível "muito alto"  de desabamento de terra. Já em Cariacica, Fundão, Vitória, Piúma, Alfredo Chaves e Viana,  o risco de desmoronamentos é considerado "alto".  As demais regiões atingidas pela chuva no Estado estão com o nível de risco moderado.

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MUNICÍPIOS COM ACÚMULO DE ÁGUA 

  • Piúma- 163.8 mm 
  • Domingos Martins- 158.01 mm
  • Cariacica- 151.97 mm 
  • Anchieta- 146.8 mm 
  • Santa Leopoldina- 137.25 mm 
  • Viana- 132.8 mm
  • Alfredo Chaves- 110.6 mm 
  • Presidente Kennedy- 103.08 mm 
  • Marechal Floriano- 90.8
  • Fundão- 84.6 mm
  • Colatina- 81.74 mm
  • João Neiva- 75.02 mm
  • Rio Novo do Sul- 72.6 mm
  • Vitória- 67.3 mm
  • Serra- 66.63 mm 
  • Itapemirim- 64.26 mm 
  • São Domingos do Norte- 62.29 mm 
  • Ibiraçu 61.79 mm
  • Vila Velha- 58.05 mm 
  • Aracruz- 53.64 mm
  • Rio Bananal- 44.2 mm 
  • São Roque do Canaã- 40.18 

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