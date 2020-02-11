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Pipas em fios elétricos deixaram mais de 150 mil imóveis sem luz no ES

Levantamento considera as ocorrências de 2019, na área abrangida pela distribuidora EDP

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 18:25
Empinar pipa pode estimular a criatividade das crianças, mas é preciso atenção na hora de brincar Crédito: Arquivo AG
Uma simples brincadeira deixou praticamente 154 mil imóveis comerciais ou residenciais sem energia elétrica em algum momento do ano passado. Isso só no Espírito Santo, na área abrangida pela distribuidora EDP. Os milhares de moradores e donos de comércio afetados são consequência das 951 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica local.
Quando esse encontro perigoso acontece, a própria linha da pipa pode cortar a camada protetora da fiação elétrica e, consequentemente, interromper o fornecimento de energia. Além de poder causar curto-circuitos, danos aos equipamentos e  o mais preocupante  até a morte de quem estava apenas brincando.
Isso porque alguns materiais utilizados na confecção das pipas (como rabiolas de cerol, fita VHS ou papel-alumínio) são condutores de energia e podem causar choques fatais, transferindo a energia de alta tensão às pessoas. Em casos menos graves, a descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras.

QUINTA CAUSA DE MORTE RELACIONADA À ENERGIA

Conforme divulgado pela própria EDP, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica informou que as pipas causaram 77 mortes entre os anos de 2009 e 2017, em todo o país. O que coloca a imprudência na brincadeira como a quinta principal causa de mortes relacionadas à energia elétrica, ficando atrás de:
  1. Construção ou manutenção predial;
  2. Ligações clandestinas;
  3. Instalação de antenas;
  4. Poda de árvores.

PARA BRINCAR SEM MEDO

  • Empine pipas longe de rede elétrica;
  • Evite empinar pipas em locais como lajes e muros;
  • Não empine pipa em dias de chuva ou ventos muito fortes;
  • Recolha a pipa em caso de relâmpagos.
Caso ela a pipa fique presa nos fios elétricos, a recomendação é que as pessoas não tentem retirá-la da rede. Ou seja, não usem varas, não subam no poste e nem arremessem objetos nos fios. Tais atitudes podem causar choques e graves acidentes.

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