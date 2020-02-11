Pipas em fios elétricos deixaram mais de 150 mil imóveis sem luz no ES

Empinar pipa pode estimular a criatividade das crianças, mas é preciso atenção na hora de brincar Crédito: Arquivo AG

Uma simples brincadeira deixou praticamente 154 mil imóveis comerciais ou residenciais sem energia elétrica em algum momento do ano passado. Isso só no Espírito Santo , na área abrangida pela distribuidora EDP. Os milhares de moradores e donos de comércio afetados são consequência das 951 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica local.

Quando esse encontro perigoso acontece, a própria linha da pipa pode cortar a camada protetora da fiação elétrica e, consequentemente, interromper o fornecimento de energia. Além de poder causar curto-circuitos, danos aos equipamentos e  o mais preocupante  até a morte de quem estava apenas brincando.

Isso porque alguns materiais utilizados na confecção das pipas (como rabiolas de cerol, fita VHS ou papel-alumínio) são condutores de energia e podem causar choques fatais, transferindo a energia de alta tensão às pessoas. Em casos menos graves, a descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras.

QUINTA CAUSA DE MORTE RELACIONADA À ENERGIA

Conforme divulgado pela própria EDP, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica informou que as pipas causaram 77 mortes entre os anos de 2009 e 2017, em todo o país. O que coloca a imprudência na brincadeira como a quinta principal causa de mortes relacionadas à energia elétrica, ficando atrás de:

Construção ou manutenção predial; Ligações clandestinas; Instalação de antenas; Poda de árvores.

PARA BRINCAR SEM MEDO

Empine pipas longe de rede elétrica;

Evite empinar pipas em locais como lajes e muros;

Não empine pipa em dias de chuva ou ventos muito fortes;

Recolha a pipa em caso de relâmpagos.