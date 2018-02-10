Pintor tem ataque de ciúmes e incendeia carro de namorado da ex

Inconformado com a separação, um pintor de 38 anos foi até a casa da ex-mulher, na madrugada deste sábado (10), no bairro Olaria, em Vila Velha, e provocou a maior confusão, que sobrou para os vizinhos.

Eram por volta de 3 horas quando o homem chegou ao local com um litro de óleo para colocar fogo no carro do atual namorado da ex-companheira, que estava estacionado na frente da residência dela. Enquanto pegava fogo, o veículo perdeu o freio, desceu a ladeira, atingiu o carro de um vizinho e depois explodiu. Várias casas no entorno foram atingidas pelos estilhados e tiveram os vidros quebrados.

Depois do ataque, o pintor tentou fugir, mas acabou preso. Ao conversar com a equipe do Gazeta Online, ele contou que não se arrependeu do que fez e disse mais: que queria mesmo era ter colocado fogo na ex-mulher. O nome dele não está sendo divulgado porque o homem ainda não foi autuado até o fechamento desta reportagem.

O caso

O pintor contou que não aceita a separação e ficou revoltado ao saber que a ex-mulher está em um novo relacionamento. Por isso, foi até a casa dela e, ao ver que o carro do namorado da ex estava na frente do imóvel, pegou um litro de óleo, quebrou o vidro do veículo e espalhou o líquido, tacando fogo em seguida.

O carro, um táxi modelo Spin, da Chevrolet, foi rapidamente tomado pelas chamas. A ex-mulher do pintor, ao ouvir o carro sendo atacado, achou que se tratava de uma tentativa de furto e acionou a polícia, que chegou logo. O autor do ataque ainda estava dentro do veículo e, ao ver os policiais, tentou fugir, correndo por uma escadaria na rua. Ele acabou caindo e foi detido pelos militares, que o levaram para a Delegacia Regional de Vila Velha.

O problema foi quando o táxi, pegando fogo, desceu a ladeira da rua e atingiu o veículo de um vizinho, um Fiat Uno. Como continha um kit gás, o táxi explodiu, destruindo totalmente o Uno. Com a explosão, estilhados dos veículos acabaram atingindo os vidros das janelas de várias casas no entorno.

Um aposentado de 75 anos é um dos moradores que saíram no prejuízo com essa história. Ele, que teve quatro vidros da residência destruídos, disse que chegou a ir até o veículo com uma mangueira para ajudar a apagar o incêndio, mas foi alertado pelos vizinhos de que o carro poderia explodir, o que aconteceu assim que ele se afastou. O fogo foi controlado pelos Bombeiros.

O pintor, que está prestando depoimento na delegacia, disse ainda à reportagem que vai ressarcir todos os moradores que foram afetados pela explosão.