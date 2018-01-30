PF investiga esquema de venda de produtos cirúrgicos reutilizados

Material apreendido pela polícia de uma empresa que vendia itens cirúrgicos reutilizados em hospitais Crédito: Kaique Dias | Arquivo

A Polícia Federal (PF) entrou na investigação sobre o esquema de venda de materiais cirúrgicos que eram reprocessados de forma ilícita para serem utilizados novamente em cirurgias ortopédicas de hospitais privados do Espírito Santo. De acordo com o superintendente regional da PF, delegado Ildo Gasparetto, a instituição trabalhará junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para elucidar o caso e pretende contar também com o apoio da Receita Federal.

Conforme explica Gasparetto, a Polícia Federal está em contato com o Núcleo de repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), que deflagrou a operação Lama Cirúrgica, desde a semana passada. A partir das informações que já foram repassadas, o delegado afirma que há não só a possibilidade de as fraudes serem cometidas para além das fronteiras do Espírito Santo, como também de envolverem crimes que são de competência da PF, como contrabando e importação fraudulenta. Há indícios veementes da existência desses crimes, destaca.

Os documentos estão sendo analisados pelo delegado regional de combate ao crime organizado Vitor Moraes Soares e, no momento, não há novas informações. Já pedi uma reunião com a Receita Federal e ainda essa semana deverei conversar com o delegado chefe para que cada órgão exerça sua competência de forma integrada, pontua Gasparetto. Ele ainda acrescenta: Muitas empresas podem ser utilizadas de alguma maneira para para trazer esse tipo de produto. Vamos analisar todos os dados. É um crime que causa indignação em todos, especialmente em nós, que temos o dever de investigar.

LAMA CIRÚRGICA

Conforme o programa Fantástico mostrou neste domingo (28), a operação Lama Cirúrgica que foi deflagrada há duas semanas pelo Nuroc, tem tentáculos nos Estados Unidos. O material usado era revendido para hospitais privados, planos de saúde e médicos da Grande Vitória, a princípio, por duas empresas: a Alfa Medical e a Golden Hospitalar. Uma terceira empresa, a Esterileto, teria se associado ao esquema esterilizando materiais antes da revenda. Até agora, há provas concretas de que o Hospital Metropolitano, da Serra, recebeu os instrumentos usados.

As investigações começaram em outubro, após uma denúncia anônima. Os empresários Gustavo Deriz Chagas e Marcos Roberto Krohling Stein e o enfermeiro Thiago WaiynBus, da empresa Golden Hospitalar, que vendiam os produtos como se fossem novos, foram presos. Buscas também foram feitas na Golden e na empresa Esterileto.

A polícia também encontrou carimbos de três médicos e um receituário assinado e carimbado por um quarto médico, só que em branco. A prática está sendo considerada suspeita e os quatro estão sendo investigados.