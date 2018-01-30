PF entra no caso de reciclados na saúde e pedirá ajuda da Receita

A Polícia Federal (PF) entrou na investigação sobre o esquema de venda de materiais cirúrgicos que eram reprocessados de forma ilícita para serem utilizados novamente em cirurgias de hospitais privados do Espírito Santo. De acordo com o superintendente regional da PF, delegado Ildo Gasparetto, a instituição trabalhará junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) para elucidar o caso e pretende contar também com o apoio da Receita Federal.

Conforme explica Gasparetto, a Polícia Federal está em contato com o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), que deflagrou a operação Lama Cirúrgica, desde a semana passada. A partir das informações que já foram repassadas, o delegado afirma que há não só a possibilidade de as fraudes serem cometidas para além das fronteiras do Espírito Santo, como também de envolverem crimes que são de competência da PF, como contrabando e importação fraudulenta. Há indícios veementes da existência desses crimes, destaca.

Há indícios veementes da existência desses crimes Ildo Gasparetto, delegado da Receita

Os documentos estão sendo analisados pelo delegado regional de combate ao crime organizado Vitor Moraes Soares e, no momento, não há novas informações. Já pedi uma reunião com a Receita Federal e ainda essa semana deverei conversar com o delegado chefe para que cada órgão exerça sua competência de forma integrada, pontua Gasparetto.

Ele ainda acrescenta: Muitas empresas podem ser utilizadas de alguma maneira para para trazer esse tipo de produto. Vamos analisar todos os dados. É um crime que causa indignação em todos, especialmente em nós, que temos o dever de investigar.

PRODUTOS REPROCESSADOS NÃO PODEM FICAR EM CORPO DE PACIENTES

Francisco Centoducatte, diretor do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (Sindhes), reforçou durante entrevista coletiva ontem que quem passou por cirurgia não deve ficar com medo de estar com um material reutilizado dentro de seu corpo.

Não é o material que fica implantado no doente. O que está sendo reprocessado são os instrumentais para você fixar as placas lá. As pessoas não estão com material contaminado dentro delas, afirma Centoducatte.

PLANOS DE SAÚDE DIZEM QUE É PRECISO MAIS TRANSPARÊNCIA

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) defende que além do aumento de transparência nas negociações de compras por parte de hospitais e clínicas, haja uma mudança, principalmente, no modelo de remuneração dos médicos. Hoje, os profissionais são pagos por procedimentos executados e não pela eficiência do tratamento. Certamente, (tais medidas) contribuiriam para o combate à corrupção e à má prática, ressalta em nota.

A Abramge afirma que tem se esforçado para combater fraudes na saúde e lembra que o problema constatado agora no Espírito Santo é semelhante a um escândalo revelado em janeiro de 2015, no qual fabricantes de órteses, próteses e materiais especiais ofereciam vantagens indevidas para que profissionais de saúde utilizassem seus produtos, muitas vezes realizando cirurgias desnecessárias.

Já a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que não recebeu denúncias sobre o tema e que irá avaliar eventual procedimento administrativo para apuração de responsabilidades.

Infecção

A Sociedade de Infectologia do Espírito Santo (Sies) esclarece que a definição de infecção por causa de cirurgia restringe-se a até 90 dias, se houver colocação de implantes, pela última atualização do critério adotado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Deste modo, sugerimos que os pacientes que realizaram algum procedimento cirúrgico em qualquer instituição em períodos superiores a este e que estejam bem permaneçam tranquilos, aconselha a nota de esclarecimento.

Os pacientes que realizaram o procedimento mais recentemente e que tenham sinais sugestivos de infecção devem procurar o médico. Entre os sintomas, associação de dor, aumento da sensibilidade, edema local, hiperemia ou calo ou com drenagem de secreção purulenta. O conselho é procurar o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da instituição onde realizaram o procedimento cirúrgico

SINDICATO DE HOSPITAIS RECONHECE NÃO TER CONTROLE

O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo (Sindhes) reconheceu que não tem como garantir a segurança dos materiais utilizados em cirurgias ortopédicas nos hospitais particulares do Estado.

Culpou a forma como são feitas as compras de materiais por operadoras de planos de saúde. No Brasil inteiro, essas órteses e próteses são adquiridas pelos hospitais e utilizadas nos pacientes. O hospital então recebe do plano de saúde o custo desses insumos e paga a seus fornecedores aquilo que foi por ele utilizado, explica o presidente do Sindhes, Ivan Lima.

No Espírito Santo, esse processo não ocorre assim, completa o presidente, que explica que é a operadora quem vai até o fornecedor fazer o pedido e a compra solicitados pelo médico ao paciente.

Não há intermediação financeira entre o hospital, o fornecedor e o plano de saúde, conclui Lima. Hoje não temos condição de garantir 100% da regularidade desse fornecedor, reconhece o presidente do sindicato dos hospitais.

O sindicato também contestou lista do Núcleo de Combate às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) com nomes de hospitais que seriam clientes diretos das empresas fornecedoras de órteses e próteses ortopédicas.

A lista relaciona número de notas fiscais eletrônicas emitidas entre os fornecedores e os hospitais. O sindicato diz que isso não confirma que houve relação de compra e venda. É nota simplesmente de remessa, para efeito de transporte, não para efeito fiscal tributário, afirma Ivan Lima.

Ele diz que é procedimento comum, ao enviar material para os hospitais, tendo eles sido solicitados pelos planos ou não, os fornecedores anexarem uma nota fiscal chamada de nota fiscal de simples remessa.