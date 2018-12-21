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Clima natalino

Pets também entram no clima e ganham foto com Papai Noel

Bichinhos têm espaço especial para fazer o registro em shoppings da Grande Vitória

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 02:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 02:12
Alessandra e Jaciana, com as cachorras visitando Papai Noel do Shopping Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Que animais de estimação fazem parte de muitas famílias, todo mundo já sabe. E na época mais festiva do ano eles também entram no clima natalino.
Pensando nisso, muitos shoppings da Grande Vitória abriram suas portas para que os pets tirem foto com o Papai Noel, figura certa nos centros comerciais nesta época do ano. No Shopping Vila Velha, por exemplo, há até um banquinho especial para que eles saiam bem no clique: é o trono pet.
A advogada Jaciana Carlos Zortéa não perdeu tempo e levou a cadela Mel para fazer as fotos com o bom velhinho. Jaciana diz que Mel gosta de andar pelo centro comercial e, por isso, não estranha e nem fica incomodada com a movimentação.
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E a tutora, é claro, não abre mão de fazer o registro natalino. Eu sempre gostei de trazer a Mel para fazer a foto, porque é uma tradição de Natal. Além de ser uma forma de incluir os pets na comemoração dos humanos, justifica a advogada que afirma, ainda, que as fotos da cadelinha vão para o álbum físico e para as redes sociais.
Quem também não perde a oportunidade de registrar o encontro do Papai Noel com o animal de estimação é a analista financeira Alessandra Costa de Paula, tutora da Amora.
Ela adora shopping e não tem problema nenhum em tirar foto com o Papai Noel. Todo ano eu trago para fazer o registro que vai para as redes sociais, afirma.
As duas aprovam a iniciativa dos shoppings de permitir a entrada e a participação dos animais.
Eu acho muito interessante! É uma ótima forma de incluí-los na sociedade, que ainda é resistente à presença dos pets, avalia Jaciana.
Já Alessandra, garante que esta é uma tradição a ser mantida. Sempre que puder, vou fazer a foto de Natal com ela, finaliza a analista.
SAIBA MAIS
Shopping Vitória
Os cães de pequeno porte podem posar junto ao Papai Noel, desde que no colo do dono. O espaço não comporta o acesso de cachorros de portes médio e grande.
Shopping Praia da Costa
Os pets são bem-vindos. O Papai Noel fica disponível para fotos até o dia 23/12: das 14h às 23h. Dia 24/12: 14h às 19h.
Shopping Mestre Álvaro
Pet permitido desde que não fique em cima do sofá nem da roupa do bom velhinho, mas sim no colo do dono. Atendimento e fotos com Papai Noel: Das 10h às 22h até o dia 24. R$ 25
Shopping Montserrat
Pet é autorizado desde que não fique em cima do sofá nem da roupa do bom velhinho, mas sim no colo do dono. Das 10h às 22h até o dia 24. R$ 25
Shopping Moxuara
Incluiu na decoração de Natal um trono para pets tirarem foto com o Papai Noel. Atendimento do Papai Noel até o dia 24. Horário: das 10h às 22h. Valor: não divulgado
Shopping Vila Velha
Os pets são bem vindos a tirar foto durante todo horário de funcionamento do shopping. Tem troninho para o animal sair bem na foto. Até dia 23 das 10h às 23h e no dia 24 das 10h às 18h.
Shopping Boulevard
Há um troninho para os pets. até o dia 23 de dezembro, das 14h às 22 horas, e no dia 24 até as 19h. A partir de R$ 10

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