Pesquisas na Ilha da Trindade: o veleiro Paratii em 360º

O Paratii 2 possui uma cozinha, um banheiro, dois quartos, cabine do comandante e um escritório. A embarcação já viajou oito vezes para o continente de gelo. A expedição dos pesquisadores para a Ilha de Trindade vai durar 20 dias. Durante a viagem eles farão mergulhos para estudar montanhas submarinas, os corais, além de estudar a evolução das espécies e populações de peixes da região.