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Embarcação

Pesquisas na Ilha da Trindade: o veleiro Paratii em 360º

O Veleiro Paratii 2 vai ser a base de oito pesquisadores que embarcam nesta quarta-feira (24) para a Ilha de Trindade, que fica cerca de 1.200 quilômetros da costa de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 19:11

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 19:11

Com design arrojado, estrutura feita com alumínio aeronáutico e com 30 metros de comprimento, o Veleiro Paratii 2 vai ser a base de oito pesquisadores que embarcam nesta quarta-feira (24) para a Ilha de Trindade, que fica cerca de 1.200 quilômetros da costa de Vitória. Mas antes de zarpar, a equipe do Gazeta Online teve acesso à embarcação e fez fotos em 360º do veleiro. 
O Paratii 2 possui uma cozinha, um banheiro, dois quartos, cabine do comandante e um escritório. A embarcação já viajou oito vezes para o continente de gelo. A expedição dos pesquisadores para a Ilha de Trindade vai durar 20 dias. Durante a viagem eles farão mergulhos para estudar montanhas submarinas, os corais, além de estudar a evolução das espécies e populações de peixes da região.
O VELEIRO EM 360º
 

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