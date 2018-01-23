Pesquisas na Ilha da Trindade: o veleiro Paratii em 360º

Com design arrojado, estrutura feita com alumínio aeronáutico e com 30 metros de comprimento, o Veleiro Paratii 2 vai ser a base de oito pesquisadores que embarcam nesta quarta-feira (24) para a Ilha de Trindade, que fica cerca de 1.200 quilômetros da costa de Vitória. Mas antes de zarpar, a equipe do Gazeta Online teve acesso à embarcação e fez fotos em 360º do veleiro.
O Paratii 2 possui uma cozinha, um banheiro, dois quartos, cabine do comandante e um escritório. A embarcação já viajou oito vezes para o continente de gelo. A expedição dos pesquisadores para a Ilha de Trindade vai durar 20 dias. Durante a viagem eles farão mergulhos para estudar montanhas submarinas, os corais, além de estudar a evolução das espécies e populações de peixes da região.
O VELEIRO EM 360º